Dieven stelen kruisbeeld, wijwater en kaarsen uit Lourdesgrot Dorne… en zetten kaarsen uit Scherpenheuvel in de plaats

“We hebben de diefstal vrijdagnamiddag opgemerkt”, zegt Lambert Bijnens uit Dorne, die de omgeving van de Lourdesgrot dagelijks bezoekt en instaat voor het onderhoud. Eerder dit jaar gaf hij nog een boek uit over de vele Lourdesgrotten in Limburg. “Mijn echtgenote wilde een paar kaarsen aansteken en ontdekte dat het houten kruisbeeld van 35 centimeter groot op het altaar weg was. Het altaar uit blauwe steen staat in de nis van de grot.”

Vrijdag merkte de echtgenote van Lambert dat het houten kruisbeeld verdwenen was. — © rr

Het kruisbeeld stond op het altaar. — © rr

“Dat kruisbeeld staat er al sinds de grot ingewijd is in 1954 en was een schenking van mijn vader, net zoals de grond waar de grot op gebouwd is. De toegang naar de grot loopt via een lange weg. De jongste tijd merkten we op dat er mensen verbleven. Nu stellen we vast dat het kruisbeeld en wijwater zijn gestolen. Er zijn ook zes noveenkaarsen van Onze-Lieve-Vrouw van Dorne weg. In de plaats zijn er zes noveenkaarsen van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel gezet. Verder hebben we ook nog kleine vernielingen vastgesteld. Die proberen we zelf te herstellen. We vinden het jammer dat mensen geen aandacht hebben voor onze grot.”

De Lourdesgrot in Dorne is voor iedereen vrij toegankelijk. De politie Maasland kwam ter plaatse voor de vaststellingen. “Maandag hebben we een overleg met de politie over hoe we het domein rond de grot kunnen en mogen beveiligen”, zegt Lambert Bijnens.