Ethan Mbappe, het 15-jarige broertje van Kylian, debuteert in eerste elftal PSG

Ethan Mbappé (15), de jongere broer van Kylian, heeft vrijdag zijn opwachting in het eerste elftal van Paris Saint-Germain gemaakt.

In een oefenwedstrijd tegen tweedeklasser Paris FC mocht de 15-jarige middenvelder voor de tweede helft van dertig minuten komen opdraven. PSG stond toen 1-0 voor. Dankzij goals van Nordi Mukiele (16’) en Ismaël Gharbi (52’) werd het uiteindelijk 2-1.

PSG nam Ethan Mbappé in 2017 over van AS Bondy, ook de jeugdclub van zijn oudere broer. Vorig jaar tekende de Franse jeugdinternational een nieuw contract tot 2024.

Kylian Mbappé speelt zondag, twee dagen voor zijn 24ste verjaardag, de finale van het wereldkampioenschap met Frankrijk.