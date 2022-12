Onverwachte dood schokt ‘Thuis’: personage verdwijnt na 15 (!) jaar van het scherm

Er gaat een grote schok door de wereld van de Thuis-fans. Paulien, die al sinds 2008 vertolkt wordt door actrice Tina Maerevoet, stierf vrijdag na een dodelijke val in de escaperoom van Bob en Lowie. De dood komt als een klap voor de kijkers: Paulien had net te horen gekregen dat haar draagmoeder Tamara zwanger was. Haar grootste droom om moeder te worden, zou eindelijk realiteit worden voor Paulien. De fatale val was dus allesbehalve verwacht. Hoe zal het nu verder moeten met Pauliens ongeboren kindje?

Wie was Paulien Snackaert? Een korte samenvatting van haar leven.

Puberdochter en tienerzwangerschap

Paulien Snackaert verschijnt voor het eerst in 2008 (aflevering 2325, uitgezonden op 25 januari 2008) als tienerdochter van Julia en plusdochter van ‘Coiske’ Pelckmans. Paulien is een brutale puber die niet vies is van bad boys. Zo begint ze een relatie met kwajongen Jens, die al snel wordt opgevolgd door Bram. Van die laatste wordt Paulien onverwacht zwanger. Hoewel zij het kindje graag wil houden, laat ze het op aanraden van Bram wegnemen. Een beslissing waar ze heel haar leven spijt van zal hebben. Vooral wanneer Bram net te laat van gedachte verandert. Paulien vertrekt naar Amerika om er fotografie te studeren.

De Frens en Jens

Na Pauliens studie gaat ze aan de slag in de Frens, het café van haar jeugdvriend Jens. Ze koopt zich zelfs in in de zaak en zij en Jens worden zakelijke partners. Maar dan slaat het noodlot toe: Jens wordt overreden door een auto en sterft. Paulien blijkt zelf de bestuurder van die auto te zijn en is ontroostbaar omdat ze de dood van haar beste vriend op haar geweten heeft.

Grote liefde Adil

In de Frens leert Paulien de grote liefde van haar leven kennen: Adil. Wanneer de twee beslissen om aan kinderen te beginnen, krijgen ze te horen dat Adil onvruchtbaar is. Ze besluiten een IVF-traject aan te gaan om hun kinderwens waar te maken. Paulien is dan ook door het dolle heen wanneer ze hoort dat ze eindelijk zwanger is. Haar geluk is echter van korte duur: ze valt van de trap en verliest het kindje, en als gevolg van de val moet haar baarmoeder worden weggenomen. Paulien zal nooit meer op een natuurlijke wijze kinderen kunnen krijgen. Die realisatie en het verdriet dat dat met zich meebrengt, leidt tot een pijnlijke breuk tussen het koppel.

Paulien vraagt Kobe ten Huwelijk

Dat Paulien een vrouw met ballen is, is al duidelijk vanaf het eerste moment. Dat bewijst ze voor eens en altijd wanneer ze in het huwelijksbootje treedt met Kobe Baert. Ze schuift alle verwachtingen aan de kant en vraagt Kobe gewoon zélf ten huwelijk. Een aanzoek dat hij onmogelijk kan weigeren.

Nieuwe familie

Lowie Bomans verschijnt voor het eerst in Paulien haar leven wanneer zijn vader, Luc Bomans, een relatie begint met Pauliens moeder. De twee ontwikkelen al snel een intense band. Zelfs wanneer hun ouders niet langer een relatie hebben, blijft de band tussen Lowie en Paulien onverbreekbaar. Dat blijkt later erg handig wanneer Lowie en Paulien samen hun kinderwens willen verwezenlijken. Ze besluiten om als vrienden een kind groot te brengen via draagmoederschap. Wanneer ze te horen krijgen dat hun draagmoeder zwanger is, zijn ze door het dolle heen. Eindelijk kan Paulien moeder worden! Jammer genoeg zal ze de geboorte van hun kindje nooit meemaken.

Na de laatste scène in de escape room namen collega’s van voor en achter de schermen afscheid. Tina blijft als kindercoach bij ‘Thuis’ aan de slag.

(LVW)