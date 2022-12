Het zijn lang niet allemaal wereldsterren: wat u moet weten over de 22 Argentijnen en Fransen die straks aan de WK-finale beginnen

ARGENTINIË

Emiliano Martinez (30)

Club: Aston Villa

Caps: 25

Positie: doelman

Betrouwbare doelman van Aston Villa, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Leander Dendoncker. Pas op zijn 27ste slaagde hij er voor het eerst in zijn carrière in om ergens de vaste nummer één te worden. Maakt niet alleen met zijn opvallend kapsel indruk op dit WK. Vooral tijdens de penaltyreeks in de kwartfinale tegen Nederland eiste hij een hoofdrol op met zijn mentale spelletjes en twee gestopte strafschoppen.

Nahuel Molina (24)

Club: Atlético Madrid

Caps: 26

Positie: rechtsback

Twee jaar geleden liet de Argentijnse topclub Boca Juniors hem nog gratis naar het Italiaanse Udinese vertrekken. Afgelopen zomer trok hij voor 20 miljoen naar Atlético, waar hij ploegmaat is van Axel Witsel en Yannick Carrasco. In de Champions League speelde hij dit seizoen nog twee keer 90 minuten tegen Club Brugge. Op dit WK vooral bekend als de man die dé assist van het toernooi van Lionel Messi knap afwerkte in de kwartfinale tegen Nederland.

Christian Romero (24)

Club: Tottenham

Caps: 18

Positie: centrale verdediger

Werd in 2020-2021 verkozen tot beste verdediger van de Serie A na een topjaar bij Atalanta, wat hem een transfer naar Tottenham opleverde. Net als Martinez en Molina werd Romero pas vorig jaar bij de nationale ploeg gehaald en was hij meteen cruciaal bij de Copa América-winst. Is niet de snelste, maar staat op dit WK wel secuur te verdedigen. Vijf jaar geleden was hij het voetbal nog beu nadat hij op een dood spoor zat bij een Argentijnse tweedeklasser.

Nicolás Otamendi (34)

Club: Benfica

Caps: 99

Positie: centrale verdediger

De man die de voorkeur kreeg op Jan Vertonghen bij Benfica begin dit seizoen. Vooral bekend als Manchester City-legende. Diego Maradona liet hem in 2009 al debuteren en nam hem in 2010 mee naar het WK in Zuid-Afrika. Voor het WK 2014 werd hij wel gepasseerd. Staat op dit WK oerdegelijk te verdedigen. Liet zijn beste vriend en ploegmaat Rodrigo de Paul peter worden van zijn tweede zoontje.

Nicolás Tagliafico (30)

Club: Olympique Lyon

Caps: 47

Positie: linkscback

Speelde zich tussen 2018 en 2022 in de harten van de Ajax-fans, maar koos afgelopen zomer voor een transfer naar Lyon. Was bij afwezigheid van Messi al meermaals kapitein, maar begon aan dit WK als invaller. Na zijn sterke prestatie in de halve finale mag hij opnieuw hopen op een basisplaats. Kreeg in Nederland de bijnaam ‘het Argentijnse scheermes’ vanwege zijn vechtersmentaliteit en zijn bijbehorende scherpe, maar correcte tackles.

Enzo Fernández (21)

Club: Benfica

Caps: 9

Positie: centrale middenvelder

Een ster in wording. Maakte de voorbije maanden al indruk in de Champions League. Benfica nam hem afgelopen zomer voor amper 12 miljoen euro over van River Plate. De Europese topclubs staan nu al in de rij en zullen een veelvoud moeten betalen. Bij de nationale ploeg komt de middenvelder net piepen. Hij begon aan dit WK als invaller, maar na zijn fantastische goal tegen Mexico kon de bondscoach niet meer om hem heen. Hij kreeg al lof van Lionel Messi en een ex-coach vergeleek hem met Zinédine Zidane.

Leandro Paredes (28)

Club: Juventus

Caps: 50

Positie: centrale middenvelder

Speelde op zijn 28ste al voor topclubs als Boca Juniors, AS Roma, PSG en Juventus. Is zeker niet de fijnste voetballer, maar heeft wel enorme fysieke capaciteiten en speelt beenhard. De man die het vuur aan de lont stak in de kwartfinale tegen Nederland: had altijd rood moeten krijgen voor zijn tackle en wilde uithaal richting de bank van Oranje. Op zijn negentiende moest hij even voor zijn carrière vrezen nadat hij een dubbele enkelbreuk opliep.

Rodrigo De Paul (28)

Club: Atlético Madrid

Caps: 50

Positie: rechtermiddenvelder

Van de sierlijke nummer 10 die De Paul zou worden, blijft niet veel meer over. Hij werd een hardwerkende teamspeler en dat leverde hem in 2021 een toptransfer van Udinese naar Atlético Madrid op. Ook op dit WK werkt hij hard in de schaduw, maar blonk hij nog niet uit. Staat al vol met tattoos en wil er eigenlijk geen meer, behalve bij een wereldtitel. Dan komt de wereldbeker op zijn borst.

Alexis Mac Allister (23)

Club: Brighton & Hove Albion

Caps: 13

Positie: linkermiddenvelder

Een naam die allesbehalve Argentijns klinkt. De familie Mac Allister, van Ierse en Schotse afkomst, streek al meer dan 200 jaar geleden neer in Argentinië. Papa Carlos was ook profvoetballer en speelde drie keer voor de nationale ploeg. Alexis veroverde op dit WK een basisplaats na sterke prestaties bij Brighton, waar hij ploegmaat is van Leandro Trossard. Speelde zijn beste match in de groepsfase tegen Polen, toen hij ook scoorde. Messi zorgde ervoor dat zijn ploegmaats stopten met hem ‘colo’ (‘rosse’) te noemen. Die bijnaam vond hij niet leuk.

Lionel Messi (35)

Club: Paris Saint-Germain

Caps: 171

Positie: aanvaller

Wat moet er over deze man nog gezegd worden? Lionel Messi groeide dit seizoen bij PSG weer naar zijn allerbeste niveau toe. Hij trekt die lijn door en is bezig aan een fenomenaal WK met vijf goals en drie assists tot dusver. De Argentijnse recordinternational en topscorer aller tijden is de enige basisspeler die ook de verloren WK-finale in 2014 meemaakte. Een wereldtitel is het enige wat nog ontbreekt op zijn fenomenale palmares.

Julián Álvarez (22)

Club: Manchester City

Caps: 18

Positie: spits

De man in de schaduw. Bij Manchester City sterk aan het seizoen begonnen met zeven goals, ondanks de dodelijke concurrentie van Erling Haaland. Was een sensatie bij de Argentijnse topclub River Plate, waar hij er vorig seizoen eens zes maakte in één wedstrijd. Zit op dit WK ook al aan vier goals en was dé man in de halve finale tegen Kroatië. Groeide op met een poster van Lionel Messi in zijn kamer.

FRANKRIJK

Hugo Lloris (35)

Club: Tottenham

Caps: 144

Positie: doelman

Al tien jaar tussen de palen bij Tottenham, al veertien jaar geleden gedebuteerd bij Les Bleus, al twaalf jaar kapitein en sinds vorige week ook Frans recordinternational. Meer ervaring loopt er zondag niet tussen bij de Fransen. Is bezig aan een sterk WK, met vooral tegen Marokko een glansprestatie. Heeft al meermaals kritiek moeten slikken, maar bleef altijd overeind. Ook toen hij na de WK-winst in 2018 onder vuur kwam nadat hij gepakt werd op rijden onder invloed.

Jules Koundé (24)

Club: FC Barcelona

Caps: 17

Positie: rechtsback

Versierde afgelopen zomer een toptransfer van Sevilla naar FC Barcelona. Is eigenlijk een centrale verdediger, maar wordt bij Barça en bij Frankrijk op rechts uitgespeeld. Krijgt sinds de tweede match op dit WK de voorkeur op Benjamin Pavard. Is bezig aan een onopvallend, maar degelijk WK. Zijn ploegmaats bij Sevilla vergeleken hem al lachend met Cafu, de voormalige rechtsback van Brazilië.

Raphaël Varane (29)

Club: Manchester United

Caps: 92

Positie: centrale verdediger

Het loopt bij Manchester United vooral wegens blessureleed niet top, maar deze man heeft wel al vier Champions League-titels (met Real Madrid) en een wereldtitel op zak. Bij Les Bleus staat de defensieleider er altijd. Speelt tot dusver wel een onopvallend WK. Heeft een geschiedenis met Argentijnen: tijdens de Champions League-finale in 2014 kreeg hij het aan de stok met Atlético-coach Diego Simeone, die zelfs op het veld kwam gelopen en gekalmeerd moest worden.

Dayot Upamecano (24)

Club: Bayern München

Caps: 11

Positie: centrale verdediger

Een RedBull-product. Maakte in 2021 een toptransfer van Leipzig naar Bayern München en werd daar meteen ook basisspeler. Bij Frankrijk is hij nog behoorlijk onervaren en ligt hij in de weegschaal met Liverpool-verdediger Ibrahima Konaté. Was heel verlegen en stotterde als kind, maar bloeide open door steeds de leider op het veld te zijn bij zijn jeugdploegen.

Theo Hernández (25)

Club: AC Milan

Caps: 12

Positie: linksback

Een van de meest offensieve linksbacks op dit WK. Speelt bij AC Milan samen met vier Belgen en had een groot aandeel in de landstitel vorig seizoen. Hij vervangt zijn oudere broer Lucas, die de voorkeur kreeg maar na 15 minuten op dit WK uitviel met een zware knieblessure. Maakte zijn domme penaltyfout van tegen Engeland goed met een spectaculaire goal tegen Kroatië. Groeide op in Spanje, spreekt beter Spaans dan Frans en zei in 2017 nog dat hij voor de Spaanse nationale ploeg zou kiezen.

Aurélien Tchouaméni (22)

Club: Real Madrid

Caps: 20

Positie: verdedigende middenvelder

De toekomst van het Franse middenveld. De man die de geblesseerde Paul Pogba en N’Golo Kanté al doet vergeten. Speelde zich na zijn overgang van AS Monaco afgelopen zomer moeiteloos in de ploeg bij Real Madrid. Is één van de beste middenvelders op dit WK en maakte tegen Engeland een knappe goal. Zei ooit in een interview dat hij dolgraag naar Kevin De Bruyne kijkt.

Adrien Rabiot (27)

Club: Juventus

Caps: 34

Positie: centrale middenvelder

Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Was jarenlang de lopende middenvelder van PSG en is dat nu bij Juventus. Debuteerde al in 2016 voor Frankrijk, maar was er niet bij in 2018. Hij weigerde toen op de stand-by lijst van bondscoach Didier Deschamps te staan. Zijn moeder – tevens zijn makelaar – ging vorig jaar openlijk in de clinch met de familie-Mbappé toen diens penaltymisser tot EK-uitschakeling leidde.

Antoine Griezmann (31)

Club: Atlético Madrid

Caps: 116

Positie: aanvallende middenvelder

Misschien wel nog belangrijker voor dit Frankrijk dan Mbappé. Speelde dit seizoen wegens een gekke contractclausule nog niet veel bij Atlético en ging daardoor fris naar Qatar. Was in 2018 al cruciaal met vier goals en vier assists, maar moest toen minder verdedigen. Vooral tegen Marokko was hij alomtegenwoordig. Als zoon van een Portugese kon hij ook voor Portugal gekozen hebben.

Ousmane Dembélé (25)

Club: FC Barcelona

Caps: 34

Positie: vleugelaanvaller

Een mysterie. Na jaren van blessureleed sinds vorig seizoen weer op niveau bij Barcelona. Speelde tussen het EK vorig jaar en dit WK amper 11 minuten voor Frankrijk, maar is nu toch een cruciale schakel. Was er in 2018 al bij als invaller, maar tijdens de finale speelde hij niet. Gaf ooit een hilarisch interview waarin duidelijk werd dat hij niet weet welke voet zijn beste is.

Kylian Mbappé (23)

Club: Paris Saint-Germain

Caps: 65

Positie: vleugelaanvaller

De man die net als Messi de sleutel in handen heeft. Is bezig aan een uitstekend WK met vijf goals en twee assists en kan op zijn 23ste al zijn tweede wereldbeker in de lucht steken. Wil als niet-drinker en topprof koste wat kost een voorbeeld zijn voor de jeugd: krijgt hij straks weer de Man van de Match-trofee, dan zorgt hij ervoor dat het Budweiser-logo niet in beeld komt.

Olivier Giroud (36)

Club: AC Milan

Caps: 119

Positie: spits

De eeuwige onderschatte spits. Had een groot aandeel in de landstitel van AC Milan vorig seizoen. Speelde op het WK in 2018 élke wedstrijd en maakte niet één doelpunt. Op dit WK zit hij aan vier goals en intussen werd hij Frans topschutter aller tijden. Benzema maakte ooit de vergelijking met Giroud door zichzelf een Formule 1-bolide en zijn concurrent een go-kart te noemen. Dat er kwaad bloed is tussen de twee, heeft Giroud zelf altijd ontkend.