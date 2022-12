Isabelle van Elst schaatst opnieuw Belgisch record 500 meter op Wereldbeker schaatsen in Calgary

Voor de tweede keer heeft Isabelle van Elst het Belgische schaatsrecord op de 500 meter verbeterd. Op de eerste dag van het tweede weekend van de wereldbekerwedstrijden in het Canadese Calgary (Alberta) noteerde Van Elst vrijdag 38.61. Dat is vier honderdsten sneller dan vorige week. Met 38.65 maakte ze toen Sandrine Tas (38.66) het record afhandig.

In de B-groep eindigde de 24-jarige Van Elst vrijdag als negende (op twintig). Net als vorige week ging de eerste honderd meter in 10.9. Van Elst versloeg nipt haar rechtstreekse tegenstandster, de Noorse Julie Nistad Samsonsen (38.65). Winnares van de race was de Kazachse Alina Dauranova in 38.00.

Het persoonlijk record van Van Elst, die sinds dit seizoen uitkomt voor België, staat op 38.03. Dat schaatste ze in 2020. Van Elst komt in Calgary ook uit op de 1.000 meter, ook op dat onderdeel is ze sinds vorige week houdster van de nationale toptijd.

Mathias Vosté eindigde op de 1.500 meter in de B-groep als 26ste (van 28). Met 1:48.63 bleef Vosté ruim vijf seconden boven zijn beste tijd. De overwinning ging in 1:44.78 naar de Japanner Seitaro Ichinohe.