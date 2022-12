Kerstparade, lichtkunstenaars, vuurspuwers en feeërieke kerstmarkt in Zonhoven

Zo mooi was de kerstparade in Zonhoven. Dankjewel Rotary! — © Toon Royackers

Na twee vervelende coronajaren, trok vrijdag de sprookjesachtige kerstparade van Rotary Zonhoven weer door het dorp. De goedgemutste man uit het hoge noorden had inderdaad een heleboel lichtkunstenaars meegenomen voor de optocht. Die stoet en de kerstmarkt van vrijdagavond is trouwens nog maar het begin van een speciaal weekend in Zonhoven. Zaterdag 17 december is er tussen 14 en 22 uur nog het kerstdorp rond het Kerkplein. Vanaf 17 uur zijn er daar in de tent nog optredens van verschillende artiesten zoals Oberbayern orkest van Larum, coverband Aahja, en Steve Tielens.

Een mooi filmpje van de kerstparade vind je op de Facebookpagina van Het Belang van Zonhoven. TR