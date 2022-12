Wie jaagt op grof wild moet telkens vanop hoogte schieten. Zo verdwijnt de kogel uiteindelijk in de grond. — © joren de weerdt

Het onderzoek naar de dood van Ken Moons kent een doorbraak. Tijdens een zoektocht naar oude schatten werd Moons doodgeschoten door een jager uit het Antwerpse. Een ongeluk, beweert de verdachte zelf. De zaak roept vragen op over de veiligheid van de jacht. Kan ik tijdens mijn avondjogging of tijdens een boswandeling zomaar een kogel/hagel in de bast krijgen?