Sensatie op de English Open snooker: Neil Robertson steekt z’n keu bijna in de fik, Mark Williams pot 147 weg (maar verliest)

De Welshman Mark Williams (WS-8) heeft vrijdag in Brentford een derde 147 in zijn carrière weggepot. In zijn kwartfinale van het English Open tegen de Australiër Neil Robertson (WS-4) liet hij in het vierde frame vijftien keer rood en zwart, plus alle kleuren, in de pockets verdwijnen. Ondanks de maximumbreak verloor Williams de clash tussen twee voormalige wereldkampioenen met 5-3.

Williams scoorde eerder een maximumbreak op het WK van 2005 en in een PTC-toernooi in 2010. Met zijn 47 jaar en 270 dagen is “The Welsh Potting Machine” de oudste speler die een 147 laat optekenen in een officiële wedstrijd. Hij is de 21e speler die drie maximums of meer op zijn naam heeft. Ronnie O’Sullivan (WS-1) voert met vijftien 147’s het lijstje aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Williams’ maximum, de zevende van het seizoen en de 183e in de geschiedenis, was lang niet de enige hoge break in een van de beste partijen van 2022. In elk frame werd er minstens 67 gescoord. Robertson nam met breaks van 73, 97 en 100 een 3-0 voorsprong, waarna Williams zijn 147 op het laken toverde. Na een 102 century van Robertson, kwam Williams met breaks van 67 en 123 nog terug tot 4-3. Met een 127 voorkwam Robertson een decider.

Tussendoor haalde de Australiër nog een aansteker boven om de tip van zijn keu wat bij te werken. “Er zat iets aan de zijkant en als je dan schuurpapier pakt, maak je het soms erger”, aldus Robertson na afloop. “Dus daarom dat ik een aansteker bovenhaalde, om het wat bij te werken. Je ziet dat trouwens constant in snookerclubs.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om een plaats in de finale neemt “The Thunder from Down Under” het op tegen Mark Selby (WS-3), die Ali Carter (WS-23) met 5-3 uitschakelde. Dankzij breaks van 127, 68 en 73 haalde Selby een 2-3 achterstand op. Robertson verdedigt zijn titel. Vorig jaar versloeg hij in de finale de Schot John Higgins (WS-6) met 9-8.

Luca Brecel (WS-11) geeft vrijdagavond om een stek bij de laatste vier de Engelsman Judd Trump (WS-2) partij. In de vierde kwartfinale staan de Noord-Ier Mark Allen (WS-5) en Ashley Hugill (WS-98) tegenover elkaar.