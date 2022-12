Italiaanse sociaaldemocraten schorsen Europees Parlementslid Andrea Cozzolino naar aanleiding van Qatargate

Het schandaal barstte vorige week vrijdag los. Meteen werd het Griekse Europarlementslid Eva Kaili genoemd, dat aangehouden is en intussen afgezet werd als vicevoorzitter van het parlement. Haar partner Francesco Giorgi zou aan het Belgische gerecht toegegeven hebben dat hij deel uitmaakte van een organisatie die door Marokko en Qatar gebruikt werd om tussenbeide te komen in Europese zaken, en zei dat volgens hem twee andere leden van het Europees Parlement geld ontvangen hebben: de Belg Marc Tarabella en Andrea Cozzolino.

Tarabella werd deze week al geschorst door de PS en nu wordt ook Cozzolino door zijn eigen partij, de PD, op non-actief gezet. Dit voor de duur van het onderzoek, luidt het in Rome. De partij wil naar eigen zeggen haar imago beschermen en Cozzolino alle kansen geven zichzelf te verdedigen.

In het onderzoek naar mogelijke omkoping werd een assistent van Cozzolino in voorlopige hechtenis geplaatst. Zelf sprak de Napolitaan al zijn verontwaardiging uit over wat gebeurd is. Hij zei niets met het onderzoek te maken te hebben en benadrukte zelfs niet ondervraagd te zijn.

In het Europees Parlement is Cozzolino voorzitter van de delegatie die de relatie met de Maghreblanden onderhoudt, onder meer Marokko.