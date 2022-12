Reclame voor gokken verboden vanaf 1 juli 2023: dit zal er veranderen

In het licht van het toenemend aantal gokverslaafden in ons land, stelde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dit voorjaar de plannen voor om gokreclame in ons land fors aan banden te leggen. Nadat er geen fundamentele bezwaren werden geuit door de Raad van State en de Europese Commissie, besliste de regering vandaag om die plannen verder te zetten.

“Ondanks herhaalde beloftes van de goksector dat men gokreclame niet zou richten op kwetsbare mensen en gokverslaafden, bleek dit in de praktijk al te vaak dode letter te zijn. Uit recente getuigenissen bleek tevens dat gokverslaafden op de lijst van beschermde personen nog steeds gebombardeerd worden met e-mails van gokbedrijven”, klinkt het in een persbericht van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Daarom zullen de voornaamste vormen van gokreclame verboden worden en worden de omstandigheden onder de welke gokreclame wel nog kan, strikt vastgelegd.

Het ontwerp van het koninklijk besluit is vandaag door de regering gefinaliseerd. De beperkingen op gokreclame gaan in vanaf 1 juli 2023. De volgende vormen van reclame worden verboden: reclamespots op televisie, radio en in bioscoopzalen; advertenties en video-advertising op websites; digitale kanalen en sociale mediaplatformen; advertenties in tijdschriften of kranten; reclameaffiches op openbare plaatsen; gepersonaliseerde reclame via mail, post, berichtendiensten, sms of sociale media en alle reclamedrukwerk.

Strikte ethische en vormelijke regels waaraan de resterende vormen van gokreclame moeten voldoen, worden daarnaast vastgelegd. Wie wil gokken zal dat nog steeds kunnen. “Enkel de personen die actief op zoek gaan naar informatie over kansspelen en willen gokken, worden nog geconfronteerd met gokreclame”, klinkt het.

Ook de sponsoring van sportclubs door gokbedrijven wordt aan banden gelegd. Er komt een overgangsperiode om de lopende contracten te respecteren. Vanaf 1 januari 2025 wordt alle gokreclame uit de stadions gebannen (banners, affiches, reclamepanelen, spotjes). Er wordt één uitzondering gemaakt in een overgangsperiode tot 31 december 2027: er zal er enkel nog een logo met naam maar zonder slogan mogen geplaatst worden op het shirt. Dit mag niet groter zijn dan 75 cm² (7,5 cm x 10 cm) en mag niet op de voorzijde worden aangebracht.

Leeftijd overal hoger

Vanaf 1 januari 2028 zal ook dit verboden worden voor professionele sportclubs (de hoogste klassen van alle erkende sporten). Voor amateursportclubs zal een dergelijke vermelding wel nog kunnen met een maximum van 50 cm². De fiscale regels worden wel verstrengd aangezien zo’n sponsoruitgaven niet langer aftrekbaar zullen zijn in hoofde van de gokbedrijven. Daarnaast heeft de regering beslist om de minimumleeftijd voor gokken en weddenschappen overal te verhogen tot 21 jaar.

Voor de Nationale Loterij worden gelijkaardige maatregelen genomen rekening houdend met de producten. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij zal dit verder uitwerken.

“Tot slot engageert de regering zich om de wijzigingen aan de Kansspelwet uitgewerkt door parlementslid Stefaan Van Hecke te steunen. Dit voorziet onder meer een cumulverbod van verschillende types kansspelen op één website, een uitbreiding van de toepassing van de lijst van uitgesloten personen naar dagbladhandels en verschillende andere beperkende maatregelen”, klinkt het nog.