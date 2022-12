Hasselt

6.132.154 ton CO2. Dat was de totale uitstoot van broeikasgassen in Limburg in 2020. Met een daling van 29 procent vergeleken met 2008 heeft de provincie haar eerste klimaatdoelstelling behaald. Met dank aan de sluiting van de steenkoolcentrale in Genk en de coronacrisis. Om de Europese doelstelling (-55 procent) tegen 2030 te halen, moeten we nog een tandje bijsteken.