Torenhoge energiefactuur zal nog stijgen door winterprik, ook slecht nieuws voor wie sociaal tarief heeft

Een gezin dat in december een energiecontract afsluit, betaalt op jaarbasis gemiddeld zo’n 5.090 euro, goed 260 euro minder dan de gemiddelde prijs vorige maand. Al is de verwachting dat de energiefactuur in januari door de huidige vriestemperaturen weer omhoog gaat.

De Vlaamse energieregulator VREG berekent elke maand wat een gemiddeld jaarcontract voor gas en elektriciteit kost.

En dat levert een klein beetje goed nieuws op: in vergelijking met vorige maand schat de VREG de jaarlijkse energiefactuur – voor een gezin dat in december een nieuw contract afsloot - nu op in totaal zo’n 5.090 euro: 2.011 euro voor elektriciteit en 3.079 euro voor gas. Dat is op jaarbasis 262 euro minder dan in november, toen de VREG de gemiddelde jaarfactuur voor gas en elektriciteit op zo’n 5.352 euro schatte. Ter vergelijking: in september schatte de VREG de ‘gemiddelde jaarkost’ van de energiefactuur voor een gezin nog op meer dan 9.000 euro.

425 euro voorschot

Ondanks de vastgestelde daling voor december blijft de energie peperduur. Concreet betekent een jaarlijkse energierekening van zo’n 5.090 euro immers dat een gezin met maandelijkse voorschotten van rond de 425 euro wordt geconfronteerd. Een groot verschil met de voorbije jaren, toen de energiefactuur op jaarbasis lange tijd rond de 2.000 euro schommelde, zijnde gemiddeld zo’n 160 euro per maand.

Koudeprik

Het vermoeden is bovendien dat de prijs in januari weer stijgt. Door de vriestemperaturen van de voorbije dagen ging op de energiemarkten de prijs voor gas immers weer omhoog, wat zo goed als zeker wordt doorgerekend in de contracten die energieleveranciers vanaf januari aan hun klanten aanbieden.

Ook voor wie in aanmerking komt voor het goedkopere sociaal tarief voor gas en elektriciteit – zo’n 2 miljoen gezinnen met een beperkt inkomen – zijn er prijsstijgingen op komst. De federale energiewaakhond CREG rekende vrijdag voor dat deze weliswaar goedkopere tarieven ook omhoog gaan. Het sociaal tarief voor elektriciteit stijgt met bijna 8 procent, dat van gas met bijna 10 procent. Wie in aanmerking komt voor het sociaal tarief betaalt met een gemiddeld verbruik op jaarbasis gemiddeld zo’n 1.400 euro voor gas en elektriciteit.