Winterweer gooit roet in het eten: wedstrijd Jong Genk in Dender afgelast

De wedstrijd tussen Jong Genk en FCV Dender in 1B gaat niet door. De scheidsrechter oordeelde dat het veld in Denderleeuw door de vrieskou onbespeelbaar was.

De vrieskou van de voorbije dagen heeft ervoor gezorgd dat het veld aan de Stadionlaan in Denderleeuw niet geschikt was om te voetballen. Scheidsrechter Simonini Matonga besloot de wedstrijd tussen Dender en Jong Genk af te gelasten. Een nieuwe datum voor het duel tussen de nummer negen en de voorlaatste in 1B is er nog niet.

Eerder werd ook het duel tussen Club NXT en Lierse Kempenzonen en de wedstrijd Deinze-Beerschot uitgesteld. (jds,yc)