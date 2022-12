Kim Huybrechts zucht ondanks “makkelijkste match ooit” op WK darts: “Ik had niet het gevoel dat dit een WK-wedstrijd was”

Nee, z’n beste WK-partij ooit was het zeker niet. Maar Kim Huybrechts staat wel in de derde ronde na een 3-0 overwinning tegen Grant Sampson, die gemiddeld amper 68.97 gooide (tegenover 83.37 voor onze landgenoot). Nu wacht titelverdediger Peter Wright en dan moet het beter. “Het was niet leuk darten”, aldus de Kempenaar na de match.

“Ik denk dat het mijn makkelijkste wedstrijd ooit op een WK was”, aldus ‘The Hurricane in de ijskoude perszaal van ‘Ally Pally’. “En dat zeg ik met alle respect voor Grant, een fantastische kerel. Daardoor miste ik de vibe en honger om deze partij echt te willen winnen. Ik voelde al snel dat het mijn richting ging uitgaan. Ik wist niet veel over hem en in zijn eerste ronde speelde zijn tegenstander (Keane Barry, red.) gewoon niet goed. Ik verwachtte wel een betere Sampson vandaag, omdat hij minder nerveus zou zijn. Misschien zelf gemiddeldes in de 90 of vanachter in de 80. Maar het was gewoon niet goed van hem en dat maakte het ook minder leuk. Mijn spel werd daardoor ook beïnvloed, wat niet mag maar het was wel zo.”

“Gelukkig was er nog die finish van 154, maar ik zat in een constante mentale strijd met mezelf. Het leek alsof ik energie spaarde, maar ik was eerder te lazy. Uiteindelijk heb ik gewoon mijn job gedaan. Ik kreeg nog wel wat kippenvel toen ik het podium opkwam, maar het was minder dan anders. Ik had niet het gevoel van een WK-wedstrijd, ik voelde het niet. Ik wil niet onrespectvol zijn, maar ik wist op voorhand dat ik met een normaal niveau zou winnen en tijdens de partij had ik dat nog meer.”

‘Haalbare’ Wright

Huybrechts laat het echter niet teveel aan zijn hart komen. Pas binnen elf dagen speelt hij tegen ‘Snakebite’, die zelf niet zijn beste match speelde in de tweede ronde.

“Het maakt eigenlijk niet echt uit wat ik nu gedaan heb”, aldus de Kempenaar. “En ik zet de grote spelers graag onder druk, dat ben ik nu eenmaal. Dus kijk niet te veel naar deze partij, kijk naar de volgende. Dan zal ik wel goed zijn. Of ik zijn match gezien heb? Nee, niks. Ik weet alleen dat hij weer verkleed was als Grinch (lacht). Dat maakt me ook allemaal niet uit, ik moet mijn eigen spel spelen. Hij is 100 procent de meest haalbare kaart van de top vijf. Gerwyn Price is een vechter en altijd aanwezig, Michael van Gerwen is de beste speler van het moment, Michael Smith zit vol vertrouwen na z’n eerstev majortitel en Luke Humphries speelt een topjaar. En dan heb je Wright. Ga ik ervan winnen? Zeg ik niet, want ik moet nu gaan stunten.”

‘The Hurricane’ blijft niet in Londen, hij gaat Kerstmis vieren in Nijlen met zijn familie. “Zalig. Dat is voor de eerste keer in vier jaar en gaat me zó goed doen. Ik ga fris aan de partij tegen Wright kunnen beginnen. Kerstmis niet thuis kunnen vieren, heeft me de voorbije jaren - met ook corona - bijna elke keer de zege gekost op het WK, in de periode erna. Eerst was ik niet blij dat ik zo vroeg moest spelen, maar nu zie ik de voordelen ervan in. Ik ga ervan genieten, van elke minuut. Tussendoor heb ik tijd genoeg om te trainen in mijn eigen dartsshop en ik ga nog wel een toernooike meepakken.”