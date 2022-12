Taxi op oudjaar? Dan moet je snel zijn: “De vraag is absurd hoog”

Wie nog een taxi wil op de feestdagen is er her en der al aan voor de moeite. De taxisector ziet een tsunami aan aanvragen, maar heeft geen personeel en te weinig wagens om in te zetten. “De eisen voor het personeel zijn te hoog.”

Het is al sinds het einde van 2019 geleden dat we nog eens een relatief normaal oudjaar tegemoet gaan. Dat heel wat volk op de been zal zijn om te genieten van vuurwerkspektakels of drankjes op kerstmarkten, spreekt dus voor zich. En dat voelt de kreunende taxisector nu al. Feestvierders bereiden zich dus best voor. Want her en der zijn er nu al geen taxi’s meer te verkrijgen.

“De vraag is absurd hoog”, zegt Khalid Mo van Taxi Gent 222. In Limburg rijden sommige firma’s helemaal niet uit om hun personeel te sparen. En ook in Brussel is er een nijpend tekort. In Antwerpen is de situatie voorlopig behapbaar, al zal ook daar de puzzel moeilijk gelegd kunnen worden.

Te hoge lat

En dat is vooral te wijten aan personeelstekort, zegt Pierre Van Steenbergen van taxifederatie GLI. “We zijn tijdens de coronacrisis heel wat personeel verloren. Zo’n 20 tot 25 procent van de chauffeurs zijn vertrokken en niet teruggekeerd. En dat waren ook de mensen die vooral ’s nachts en in het weekend reden.” Een tekort dat door de krapte op de arbeidsmarkt niet aangevuld geraakt.

Maar er is meer, zegt Van Steenbergen. “De lat ligt gewoon te hoog. Door de nieuwe bestuurderspas moeten chauffeurs een mondelinge en schriftelijke taaltest afleggen op het niveau B1. Dat is een hoge eis in een sector die zo divers is als de onze. Dat is alsof je van elke taxichauffeur verwacht dat die van elke rit een schriftelijk verslag kan maken. Wij zouden bijvoorbeeld graag Oekraïense vluchtelingen aan het werk zetten, maar zij kunnen nooit aan die minimumvoorwaarden voldoen.”

Naast het personeelstekort speelt overigens ook een tekort aan beschikbare wagens. Taxi’s moeten nog net iets sneller vergroenen dan in andere sectoren, maar dat vergt forse investeringen en die nieuwe wagens kampen met een achterstand. “En de wagens die we hebben, vallen één voor één uit vanwege technische mankementen”, zegt Koen Van Oorschot van de Antwerpse taxifederatie. “En zelfs als ik een garagist heb die eraan kan werken, is er ook nog het gebrek aan wisselstukken dat meespeelt. Ik heb dertig wagens die op dit moment stilstaan. Een ongeziene situatie.”