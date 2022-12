De Warmste Week in Hasselt: “Proberen rond te komen met 60 euro tijdens inleefweek: grandioos gebuisd”

Peer/Maasmechelen

Ze winkelt nog steeds zoals toen: onder en boven in de rekken. “Want de dure producten staan op ooghoogte. Armoede zal altijd in je hoofd blijven zitten”, zegt Francine (51), ervaringsdeskundige armoede. Ruim 15.000 Limburgers overleven met een inkomen onder de wettelijke armoedegrens. De Warmste Week strijkt maandag dan ook in Hasselt neer in de strijd tegen kansarmoede.