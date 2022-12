“Argentinië verliest alleen van Frankrijk als ze de Fransen diep beledigen. Lach ze dus niet uit om hun broden. Of hun toiletten”

Tijdens dit WK werd nog maar eens bewezen dat voetbalwedstrijden op vreemde plekken worden gewonnen. Niet alleen op het veld, maar ook in de media. Louis van Gaal kan erover meepraten. Hij stelde speciaal een man aan voor de psychologie rond de strafschop. Ik dacht dat daarmee werd bedoeld: een uitgekiende strategie waardoor de doelman meer controle krijgt over de situatie. Ik dacht aan kleding in speciale kleuren, een provocerend kapsel, een aanstootgevende tattoo op het voorhoofd of juist iets met heel veel liefde. Tijdens de training de twee kinderen van de keeper op stoeltjes naast hem in het doel zetten. Een foto van zijn overleden hond in de achterzak.