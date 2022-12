1.500 dode vissen en hotel vernield nadat aquarium barst, maar Berlijn ontsnapt aan groter drama

Een reusachtig aquarium in de lobby van een hotel in Berlijn is vrijdagochtend gebarsten. Eén miljoen liter water stroomde door het hotel de straat op en de 1.500 vissen overleefden het niet. Er vielen gelukkig slechts twee gewonden, maar het had veel erger kunnen zijn. Een officiële oorzaak is er nog niet, maar ondanks renovatiewerken wordt er gesproken over ‘materiaalmoeheid’.

Bij de brandweer van Berlijn liep er om 5.43 uur ’s morgens een automatisch noodsignaal binnen. Er had zich iets afgespeeld in het Radisson Collection Hotel naast de bekende Berliner Dom. Volgens ooggetuigen was er op datzelfde moment een luide knal te horen. Enkele seconden later stroomde er 1 miljoen liter water over de vloer van het hotel de straten op. Het ondenkelijke was gebeurd. Het reusachtige aquarium in de lobby was uiteen gebarsten. De benedenverdieping van het hotel bleef achter als een slagveld. De 1.500 vissen in het zestien meter hoge aquarium overleefden de klap niet en lagen verspreid tussen de scherven. Het meubilair is verwoest, de stroom viel uit en delen van de voorgevel werden door de enorme druk van het water mee op straat gesleurd. Ter plekke werd er door meetstations zelfs een erg kleine aardbeving gemeten.

Velen van de zowat driehonderd hotelgasten hadden in eerste instantie niet door wat er zich precies buiten hun kamerdeur had afgespeeld. Zij hoorden een knal, maar meer ook niet. Sommigen dachten dat het onweer was, tot ze door de brandweer uit hun bed werden gelicht. “Overal was er politie en brandweer. In het hele gebouw rook het sterk naar vis”, vertelde muzikante Iva Yudinski aan de Berliner Zeitung.

(Lees verder onder de foto’s)

De kracht van het water sleurde heel wat meubilair naar buiten. — © REUTERS

Vissen liggen er gewoon op straat. — © AFP

De brandweer en politiediensten zochten vrijdag met honden naar mogelijke slachtoffers tussen de ravage. Twee mensen moesten uiteindelijk door glassplinters naar het ziekenhuis voor verzorging. Maar het had veel erger kunnen zijn. Was dit later op de dag gebeurd, dan waren er tal van doden gevallen. Dat zegt Franziska Giffey, burgemeester van Berlijn in een reactie aan het Duitse magazine Der Spiegel. De burgemeester spreekt van een geluk bij een ongeluk. “Dit is een onvoorstelbare vernietiging. Het ziet eruit als na een tsunami.”

Geen klein scheurtje

Het aquarium, dat officieel de naam AquaDom draagt, werd in 2003 ingehuldigd in Berlijn nadat het door een Amerikaans bedrijf tijdens de bouw van het hotel via het dak naar binnen werd gehesen. Met een hoogte van 16 meter en een doormeter van 11,5 zou het “het grootste vrijstaande cilindrische aquarium ter wereld” geweest zijn. Het acrylglas was ongeveer 20 centimeter dik en zou in totaal tot 2.000 ton hebben gewogen. Doordat er ook nog een glazen lift in het midden van het aquarium zat, liep het kostenplaatje voor het complexe bouwwerk op tot ver in de miljoenen.

(Lees verder onder de foto’s)

Het aquarium eerder dit jaar. — © AP

© AFP

Na vrijdagochtend schiet er van dat aquarium niets meer over. “Als het aquarium defect is, barst het abrupt,” zei een woordvoerder van de brandweer aan Der Spiegel. “Dit is geen klein scheurtje waaruit het water ontsnapt.” Een officiële oorzaak van het incident is nog niet duidelijk. Volgens Iris Spranger, van het Berlijnse Senaatsdepartement voor Binnenlandse Zaken, duiden de eerste aanwijzingen op ‘materiaalmoeheid.’ De politie gaat niet uit van kwaad opzet. Volgens Duitse media zou de AquaDom in 2020 nog een opknapbeurt gekregen hebben. In de muren en plafonds van het hotel werden door de brandweer scheuren ontdekt, maar het is onduidelijk of die al bestonden voordat het aquarium uiteen barstte.

© REUTERS