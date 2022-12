Teistert vrieskou amateurvoetbal? Deze wedstrijden werden al afgelast

Terwijl het WK voetbal dit weekend in het warme Qatar zijn ontknoping zal kennen, worden er op eigen (bevroren) bodem wedstrijden afgelast door de vrieskou. In de Challenger Pro League zijn Club NXT - Lierse en Deinze - Beerschot al uitgesteld. Vrijdag verscheen het bericht dat ook Young Reds - THES Sport (eerste nationale) en Cappellen - Lille United (tweede afdeling VV B) niet kunnen doorgaan.

De wedstrijd tussen Young Reds en THES Sport in eerste nationale stond zaterdagnamiddag om 14.30u gepland. Omdat het kwik al enkele dagen niet meer boven nul geraakt, is de ondergrond bevroren en te hard om op te voetballen. THES-coach Patrick Witters reageerde ontgoocheld, maar toonde wel begrip. “Een onbespeelbaar veld is in het nadeel van een voetballende ploeg zoals ons”, aldus Witters. “Op dat vlak kan er dus beter niet gespeeld worden. Anderzijds komt er nu weer een midweekmatch bij, want na de winterstop hebben we geen enkel vrij weekend. Dat is wel zuur. Maar het is nu zo. We trainen nog een week door, donderdag sluiten we af met een teamactiviteit.”

Pas zondag stijgt de temperatuur weer tot boven nul. Of er tegen dan nog afgelastingen volgen, is nog maar de vraag.

Geen algemene afgelasting

“Volgens de analyse die we maakten, kunnen er zondag toch heel wat matchen doorgaan”, weet Marc Van Craen, voorzitter bij Voetbal Vlaanderen. “We zijn ter plaatse gaan kijken op het veld van Cappellen en daar zagen we dat het veld inderdaad onbespeelbaar was”, gaat Van Craen verder. “Maar ik hoor overal verschillende geluiden: in West-Vlaanderen is het wat ernstiger dan in Antwerpen. Er is ook een verschil tussen kunstgras en een gewoon veld: mensen gleden uit op het kunstgrasveld. Sommige trainingen zijn donderdagavond niet doorgegaan, andere clubs kenden dan weer geen problemen.”

Maar waarom kiest Voetbal Vlaanderen dan niet voor een algemene afgelasting? “De kalender na Nieuwjaar staat al redelijk hard onder druk. Daarom leek het ons interessanter om de matchen die wel gespeeld kunnen worden, wél te laten doorgaan. Op een goed bespeelbaar veld, welteverstaan, waarover de scheidsrechter ter plaatse zal beslissen. Volgens de analyse die we maakten en de meest recente weersverwachtingen, gaan we zondag wel kunnen spelen, al is het wel een beetje afwachten wat er vannacht gaat gebeuren.”

En wat met de afgelaste matchen? “Daarvoor bekijken we na Nieuwjaar wanneer we een midweekmatch kunnen plannen”, besluit Van Craen.