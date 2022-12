Regering keurt nieuwe PFAS-bodemnormen principieel goed

Het kader legt de normen vast die moeten worden gehanteerd voor PFAS-concentraties in de bodem, in respectievelijk natuurgebied, woongebied, recreatiegebied en industriegebied. Het gaat om een verstrenging van de vorige bodemnormen, die nog maar van maart dateren.

De voorgestelde normen werden al bekritiseerd door de Bond Beter Leefmilieu. Ze hebben volgens de organisatie nog maar weinig te maken met gezondheid en vormen veeleer een afweging van maatschappelijke risico’s.

Nieuwe normen

Volgens Karl Vrancken kan met dit normenkader de Oosterweeltunnel worden gegraven. “Een deel van de gronden zal afgevoerd moeten worden voor sanering, maar andere gronden kunnen ter plaatse worden gehouden voor hergebruik”, zegt hij. “Er mag echter geen meer verontreinigde grond op minder verontreinigde grond worden gelegd.” Vrancken ontkent dat het kader zo werd opgesteld om de werf te laten doorgaan.

Hij vindt dat er op termijn gebruik moet worden gemaakt van gedifferentieerde normen. “De tijd van dezelfde normen voor alle bedrijven is voorbij. Je moet kijken naar de gezondheid van de omwonenden en kijken of er nog ruimte is voor bijkomende verontreiniging. In Zwijndrecht, bijvoorbeeld, kan je dan strenge eisen stellen, maar op andere plaatsen kan je misschien bredere normen hanteren.”