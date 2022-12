Sergio Busquets (34) houdt het bij Spanje voor bekeken na 143 interlands: “Het was een hele eer”

Sergio Busquets heeft vrijdag in een bericht op sociale media zijn afscheid als Spaans international aangekondigd. De 34-jarige middenvelder van FC Barcelona nam in Qatar deel aan zijn vierde Wereldbeker. In 2010 werd hij in Zuid-Afrika wereldkampioen.

Zijn laatste WK eindigde met een teleurstelling. Spanje ging er in Qatar in de 1/8ste finales uit na strafschoppen tegen revelatie Marokko. Busquets miste de laatste elfmeter voor de Spanjaarden.

“Het was een hele eer mijn land te vertegenwoordigen en aanvoerder te mogen zijn”, postte Busquets. “Ik heb zeer veel wedstrijden mogen spelen aan de top. Soms waren we succesvol, soms niet. Maar we gaven ons altijd voor honderd procent. Het moment is nu gekomen om na 15 jaar afscheid te nemen.”

De middenvelder sluit zijn interlandcarrière af met 143 caps (2 goals). Behalve de wereldtitel in 2010 pakte hij in 2012 ook de Europese titel met Spanje. Hij debuteerde voor de Spaanse nationale ploeg in april 2009 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije (1-2 zege).

