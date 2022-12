STVV klopt nu ook Westerlo in een oefenwedstrijd

STVV blijft ongeslagen tijdens deze WK-break. Na overwinningen in de oefenwedstrijden tegen Eupen en RKC Waalwijk ging nu ook Westerlo over de knie met 2-3. Brüls, Konaté en Teixeira zorgden voor de Truiense doelpunten in een oefenpot die maar liefst 120 minuten duurde.

In hun laatste oefenwedstrijd voor het verstrijken van de WK-break kwamen beide coaches overeen om twee helften van 60 minuten te spelen. Zo zou elke A-kernspeler aan voldoende speelgelegenheid geraken in het koude Kuipje.

Bernd Hollerbach trad in dat eerste wedstrijduur aan met zijn typeploeg. Die elf hielden de Westelse elf -een mix van A-kernspelers en reserven- in evenwicht. In een gesloten eerste helft waren de Kanaries het meest dreigend, al kwam ook Westerlo een keer dicht bij een doelpunt toen Foster de lat trof.

© Dick Demey

STVV klom daarna verdiend op voorsprong toen Brüls een knappe Truiense aanval beheerst afwerkte: 0-1. Vlak voor het rustsignaal hing Foster de bordjes echter weer gelijk. De Westelse topschutter kreeg te veel ruimte in de zestien en vloerde doelman Schmidt – opnieuw in doel na zijn WK-avontuur- in de korte hoek: 1-1.

Vlak voordat Hollerbach zowat de helft van zijn elftal wisselde, klommen de Kanaries opnieuw op voorsprong. Boya stuurde Hayashi knap het straatje in en de Japanner werd bruusk omver gelopen. Strafschop dus, en die zette Konaté simpel om: 1-2.

Ancien Texeira

De vele wissels deden de partij daarna verwateren, met zeldzaam doelgevaar als gevolg. Toch klom de thuisploeg opnieuw op gelijke hoogte toen de Truiense defensie er niet in slaagde een lage voorzet van Akbunar weg te werken en El Hari aan de tweede paal simpel de gelijkmaker kon binnentikken: 2-2.

© Dick Demey

Beide ploegen bleven aan elkaar gewaagd en de partij stevende af op een logisch gelijkspel. Tot invaller Van Dessel nog eens zijn gouden linker bovenhaalde en een scherpe hoekschop aansneed. Bij Westerlo kregen ze het leer niet weggewerkt en ancien Teixeira was er als de kippen bij om er een teen tegen te zetten en STVV weer op voorsprong te zetten. 2-3 werd ook de eindstand.

WESTERLO (eerste helft): Bolat – Jordanov, Seigers, Perdichizzi, De Cuyper – Griffin, Madsen, Mayoka-Tika, Chadli - Vetokele, Foster.

WESTERLO (tweede helft): Gillekens – Mabea, Neustädter, Fixelles, Van Eenoo, Vaesen, Reynolds, Gümüskaya, Akbunar, Tagir, El Hari.

STVV: Schmidt (84‘ Coppens) – Janssens, Hashioka (84‘ Fabinho), Leistner (60‘ Teixeira), Al-Dakhil, Bocat (84‘ Koita) – Brüls (84‘ Smets), Boya (84‘ Van Dessel), Konaté (99‘ Librici) – Hayashi (84‘ Kaya), Bruno (60‘ Okazaki).

DOELPUNTEN: 43‘ Brüls 1-0; 60‘ Foster 1-1; 74‘ Konaté (strafschop) 1-2; 77‘ El Hari 2-2; 110‘ Teixeira 2-3.

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey