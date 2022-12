Adoratie van Kanye West voor Adolf Hitler gaat al twee decennia mee, getuigen insiders: “Niemand kon beter mensen op de been brengen, zei hij”

De antisemitische uitspraken van Kanye ‘Ye’ West komen niet zomaar uit de lucht gevallen. De Amerikaanse rapper/presidentskandidaat heeft al ruim twintig jaar een voorliefde voor nazi’s. Meer zelfs: hij inspireerde zich erop voor de uitbouw van zijn eigen carrière. Dat zeggen bronnen in de entourage van Kanye in het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone.

Dat het niet goed gaat met Kanye ‘Ye’ West (45), hoeven we u niet meer te vertellen. De voorbije weken heeft hij zijn eigen ruiten zorgvuldig ingegooid door te verkondigen dat Adolf Hitler “ook heel veel goede dingen gedaan had”, antisemitische posts op sociale media te zetten en op een etentje met Donald Trump op te dagen met de extreemrechtse Holocaustontkenner Nick Fuentes.

© REUTERS

Het kostte hem zakendeals met grote merken als Adidas en Balenciaga, veel van zijn bekende vrienden distantieerden zich van hem en hij verloor zijn eredoctoraat aan de School of the Art Institute of Chicago (SAIC). Voor het tijdschrift Rolling Stone reden genoeg om op zoek te gaan naar waar dat antisemitisme van West plots vandaan komt. En wat blijkt? Het is er altijd al geweest.

Inspiratie

Rolling Stone sprak met meerdere bronnen in de entourage van West en kwam zo te weten dat hij twintig jaar geleden zijn adoratie voor Hitler en nazi-Duitsland al niet onder stoelen of banken stak. Een publiek geheim, noemen ze het.

Volgens de bronnen haalde West inspiratie uit de propagandastrategieën en werkwijze van de nazi’s om zelf beroemd en succesvol te worden. “Je kan de werkmethoden van West eenvoudig vergelijken met die van Hitler”, zegt iemand met wie hij lange tijd samenwerkte. “De handelswijze van Hitler en Goebbels zijn altijd een belangrijke inspiratie voor hem geweest. Hij bepaalde zijn volgende daden telkens door te kijken naar hoe die twee het deden.”

Debuutalbum

© Getty Images for Fast Company

Volgens de bronnen had West het al vaak over Hitler toen hij, 26 jaar oud, werkte aan zijn uiterst succesvolle debuutplaat The college dropout. “Het ging er dagelijks over”, zegt een bron binnen de muziekindustrie bijvoorbeeld. “Hij vroeg ook geregeld aan mensen met wie hij eventueel ging samenwerken hoe zij over de Holocaust dachten.”

Een andere persoon met wie hij bijna vijf jaar samenwerkte in de studio, schetst eenzelfde beeld. “Als hij je vertrouwde, was de kans heel groot dat hij je vertelde over hoe hij dacht over de nazi’s.” In 2014 probeerde West een andere man waarmee hij samenwerkte te overtuigen van “het goede” dat de dictator gedaan had. “Ik heb toen gezegd: So what als Hitler ook iets goeds gedaan heeft?

Manipulatie

Een mooi beeld van de rapper, die in 2024 een tweede keer kandidaat is voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, biedt het artikel niet. Er is bijvoorbeeld de getuigenis over een etentje, waarin West zei dat “niemand zo goed wist hoe mensen op de been te brengen als Hitler”. Gelijkaardige uitspraken deed West ook al in een interview met TMZ, dat ze toen schrapte.

Of hoe een bron binnen de muziekindustrie het zei: “Hij was zo gefascineerd door Hitler. Iemand die complete controle had over mensen en hoe hij daar geraakt is. Hij gebruikte wat hij daarvan wist om zelf mensen te manipuleren. Niet in dezelfde mate natuurlijk. Maar hij wilde mensen wel in zijn ‘leger’ krijgen.”

Rolling Stone vroeg Kanye ‘Ye’ West om een reactie, maar die ging daar niet op in.