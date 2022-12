Ze zitten samen op kot, maar zondag staat Pieter tegenover zijn maatjes Nathan en Maxim: “Straks wordt het heel serieus”

Vergeet de WK-finale in Qatar, in Tienen is het zondag tijd voor de Bergéderby. De thuisploeg krijgt namelijk het bezoek van Jong OH Leuven, dat zijn thuiswedstrijden afwerkt op het veld van … Tienen. Voor verdediger Pieter Jochmans (22) is OHL geen onbekende. Hij genoot er zijn jeugdopleiding en kent alle spelers die straks aan de aftrap staan. Als laatstejaarsstudent lichamelijke opvoeding en bewegingscreatie in Leuven deelt hij zelfs zijn kot met twee OHL-tegenstanders: Nathan Justé (20) en Maxim Tahara (20).

“Ondanks het feit dat we zondag tegen elkaar moeten spelen, zijn we drie handen op één buik. Pieter en ik speelden samen bij de OHL jeugd en het klikte. Een jaar later is Maxim erbij gekomen en het klikte opnieuw. Toen Pieter en ik allebei LO zouden gaan studeren en Maxim voor marketing ging, besloten we een gemeenschappelijk kot te zoeken. Sindsdien is onze band nog sterker geworden”, zegt Nathan Justé.

Derby op scherp van de snee

“Toen Pieter vorig seizoen naar Tienen trok, kwam hij geregeld naar onze matchen kijken en wij naar die van hem. Dit seizoen was hij lang geblesseerd, maar sinds een paar weken staat hij er opnieuw. Sindsdien kijkt hij nog meer naar de match van zondag uit”, vult Maxim Tahara aan.

“We jennen mekaar voortdurend, zoals met: straks gaat er niemand nog heel van het veld“, preciseert Pieter Jochmans, die net op tijd weer competitiefit is. In volle voorbereiding kreeg hij tegen de beloften van KV Mechelen een bal tegen zijn oog: gevolg een driedubbele breuk van de oogkas. En na de revalidatie moest hij al snel opnieuw onder het mes, want op training scheurde hij de ligamenten van zijn enkel.

“Wanneer hij begint, dan jen ik Pieter op mijn beurt. Ik laat me niet doen”, reageert Nathan Justé. “Maxim is leper. Die doet alsof hij luistert, maar je ziet de woorden gewoon langs zijn andere oor weer uitkomen.”

“Maar ondanks al die grapjes wordt het straks heel serieus. In voetbal is respect voor mekaar zeer belangrijk en dat zal ook zo zijn in deze derby op het scherp van de snee”, aldus Pieter Jochmans.

Kot te klein

Hoe kijken de kotgenoten naar de match? “Feit is dat wij deze keer in de kleedkamer van de bezoekers moeten plaatsnemen. Voor Tienen wordt het een van de matchen van het jaar, wij gaan alleszins voor winst. Misschien zal de belangstelling te lijden hebben onder de WK-finale”, zegt Nathan Justé.

Pieter Jochmans hoeft zich alvast niet extra op te laden. “Voetballen tegen OHL motiveert mij extra”, zegt hij. “De wedstrijd is speciaal voor mij. Ik genoot mijn jeugdopleiding bij OHL en net als de club groeide ik door. Ik voetbalde er tot bij de U21 en ken naast alle spelers ook trainer Eddy Vanhemel. Omdat ik me wilde tonen in het volwassenenvoetbal, leek een transfer naar Tienen in eerste nationale een goede keuze. Ik heb me de overgang nog niet beklaagd.”

Daar voetballen de Leuvense U23 dit seizoen ook. “Ik vind het spannend. Vorig seizoen speelde de fysiek een grote rol. Tegen eerste ploegen spelen vind ik leuker, en het gaat om de punten. De inzet is groter en daardoor hebben wij al heel wat ervaring opgedaan”, zegt Maxim Tahara.

En wat bij een rechtstreekse confrontatie tussen de kotgenoten zondag op het veld? “Wij spelen allebei op rechts. Pieter speelt op links. Dus tegenkomen doen we elkaar alleszins”, aldus Nathan Justé. “Al blijven we fair”, vult Maxim Tahara aan. “Niettemin moeten we winnen, want anders zou ons kot de komende weken wel eens te klein kunnen zijn.” (algemeen gelach)