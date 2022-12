Ook doelman Koen Casteels gaat door als Rode Duivel: “Niet opnieuw van nul herbeginnen”

Kapitein Eden Hazard en bondscoach Roberto Martinez kondigden na het WK wel hun afscheid aan. “Maar ik denk niet dat we opnieuw helemaal van nul zullen beginnen”, zei Casteels nog. Ook Thibaut Courtois en Jan Vertonghen gaven al aan te willen blijven spelen voor de Rode Duivels.

De dertigjarige Casteels, die vier caps achter zijn naam heeft staan, was in Qatar de derde doelman van de Rode Duivels. Hij kwam niet in actie. Vier jaar geleden was hij ook al de derde doelman op het WK in Rusland.

Na een zege tegen Canada (1-0), een nederlaag tegen Marokko (2-0) en een gelijkspel tegen Kroatië (0-0) eindigde het WK in Qatar voor de Rode Duivels teleurstellend in de groepsfase.