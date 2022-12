Messi bijna in tranen na bewonderende toespraak van journaliste

Een interview tussen een Argentijnse televisiereporter en Lionel Messi gaat viraal. De reporter, Sofia Martinez, besloot om Messi, die net tegen de Kroaten heeft gewonnen met de Argentijnse ploeg, even toe te spreken. In haar toespraak vertelt ze de voetballegende hoeveel hij betekent voor de Argentijnse fans en voetbalfans van over de hele wereld. “Jij hebt je stempel gedrukt op zovele levens,” zegt ze, “en ik hoop dat je deze woorden ter harte neemt want dat is volgens mij nog belangrijker dan het winnen van de wereldbeker.” Messi was duidelijk geëmotioneerd door de mooie woorden van de reporter.