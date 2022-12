Liverpool bereidt duel tegen Kevin De Bruyne voor met de hulp van… kamelen

Het WK voetbal is zondag voorbij, daarna gaan de nationale competities weer door. Bij Liverpool bereiden ze zich voor in Dubai. Op het veld, en ernaast. Met dank aan kamelen.

The Reds hebben een trainingskamp in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze bereiden zo de herstart van de Premier League voor. Maar er is ook tijd voor ontspanning. De spelers trokken de woestijn in een leerden rijden op kamelen.

“Het is eens iets anders”, reageerde Joel Latip op de clubwebsite. “Ideaal om de batterijen op te laden.”

Liverpool reist op 22 december af naar het Etihad Stadium, waar ze het opnemen tegen competitierivaal Manchester City met Kevin De Bruyne, voor een duel in de derde ronde van de Carabao Cup-clash. Daarna volgen duels in de Premier League bij Aston Villa en tegen Leicester.

Liverpool kent geen superseizoen, het staat voorlopig zesde op 15 punten van leider Arsenal.