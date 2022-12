Hasselt

Vele bedrijven lopen ertegenaan: ze willen wel investeren in duurzame energie of andere duurzaamheidsmaatregelen, maar om daar een vergunning voor te krijgen, moet je engelengeduld hebben. En toch dringt de tijd, want studies wijzen uit dat het verbruik van stroom tegen 2050 kan verdubbelen. Waar wringt het schoentje?