Positief nieuws voor Wouter Vrancken: Trésor en Kelvin John trainen weer mee met de groep

Om het risico op onnodige blessures te vermijden, werd er vrijdagnamiddag en ook in het weekend op het verwarmde en dus malse A-veld getraind. De bodemtemperatuur in het stadion bedraagt 2 à 3°C.

Positief nieuws voor Wouter Vrancken: zowel Mike Trésor (voetblessure) als Kelvin John (enkel) trainden weer met de groep. Daar staat tegenover dat de groep door uiteenlopende omstandigheden amper 13 veldspelers en 3 doelmannen sterk was.

Ontbraken op het appel: de langdurig geblesseerden Oyen en Abid, WK-ganger El Khannouss, de zieken Arteaga, McKenzie en Didden. Ook de lichtgeblesseerde Galarza (hamstring) meldde zich ziek. De Jonge Genkies Geusens en Leysen ontbraken omdat ze vanavond in Dender aantreden.

Verder is Joseph Paintsil voor enkele dagen naar Ghana afgereisd, hij woont er de begrafenis van zijn vader bij. Intussen staat vast dat de Genkse coach in de bekerpot van woensdag tegen Anderlecht geen beroep kan doen op Galarza, die geraakt niet tijdig fit. Zaterdag en zondag wordt er eenmaal per dag getraind achter gesloten deuren.

Naar het BAS

Verder niet-sportief nieuws: de club wil zijn intenties om enkele kalenderverschuivingen in januari door te drukken, nog niet laten varen. De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal koos donderdag de zijde van de kalendermanager, die niet wil ingaan op het verzoek van Genk. Maar de clubleiding trekt nu naar het BAS, dat zich eerstdaags over de zaak zal buigen.