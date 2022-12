Interview na teleurstellende partij op WK darts duurt amper… 15 seconden: “Ja, wat wil je horen?”

Jermaine Wattimena was enorm teleurgesteld na zijn verloren WK-wedstrijd tegen Nathan Rafferty. De Nederlander, nummer 46 van de wereld, verloor met 2-3 van de Noord-Ierse debutant. Na afloop mocht ‘The Machine Gun’ het gaan uitleggen, maar daar had hij niet zoveel zin in. Het interview met Viaplay duurde dan ook amper 15 seconden.