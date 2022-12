De vrouwen achter Dimitri Van den Bergh en Brian Raman: “Darts is een vies wereldje met veel jaloezie en achterklap”

Ze zijn niet dik gezaaid, zo zeggen ze zelf, maar ze bestaan: hartsvriendinnen in het dartscircuit. Dus steken we ze met een welgemikte gooi in een dubbelinterview: Evi Loyaerts en Jill Desmedt, ofwel mevrouw Dimitri Van den Bergh en mevrouw Brian Raman. ‘Dancing Dimi’ uit Merksem speelt zaterdag zijn eerste wedstrijd op het PDC World Darts Championship in Londen. ‘The Riddler’ uit Loenhout geeft commentaar tijdens de live-uitzendingen. De dames? Die leven mee.