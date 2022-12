Ook in lagere reeksen dreigen uitgestelde wedstrijden: Cappellen - Lille eerste afgelasting

Terwijl het WK voetbal dit weekend in het warme Qatar zijn ontknoping zal kennen, worden er op eigen (bevroren) bodem wedstrijden afgelast door de vrieskou. In de Challenger Pro League zijn Club NXT - Lierse en Deinze - Beerschot al uitgesteld. Vrijdag verscheen het bericht dat ook Cappellen - Lille United in tweede afdeling VV B niet kan doorgaan.