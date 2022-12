Federale oppositie stemt tegen begroting van de Senaat

De Senaat heeft vrijdag haar eigen begroting 2023 goedgekeurd. De federale oppositie - N-VA, Vlaams Belang, PVDA en Les Engagés - stemde tegen. Ze wees erop dat er minder bespaard wordt dan de 7,5 miljoen euro waarom de federale regering had gevraagd. Bovendien staat in de federale begroting 35 miljoen ingeschreven voor de Senaat, terwijl de assemblee een dotatie van 41 miljoen vraagt.

De uitgaven van de Senaat voor 2023 worden begroot op 46,8 miljoen euro. Hiervoor vraagt de Senaat een federale dotatie van 41 miljoen euro. De rest van de uitgaven wordt gedekt door middelen uit de reserves van de assemblee, die daartoe tegen eind 2023 dalen van 19,5 tot 13,7 miljoen euro, blijkt uit het verslag van het Bureau van de Senaat.

De grootste hap uit het budget gaat naar wedden: 36,6 miljoen euro of 78 procent. Het statutair en contractueel personeel is goed voor 47 procent. De politieke medewerkers nemen een hap van 25 procent uit het budget, de vergoedingen voor de (gecoöpteerde) senatoren 2,7 procent. Daarna gaat 8 procent naar subsidies de Senaat betaalt, 8,7 procent naar de werkingskosten en 5 procent naar investeringen.

De opeenvolgende indexeringen zorgen voor het eerst in tien jaar voor een forse stijging van de uitgaven voor lonen en vergoedingen. Die bedragen voor het personeel van de Senaat 21,88 miljoen of ruim 2,5 miljoen meer dan dit jaar, en voor het politiek personeel 11,66 miljoen of meer dan 1,6 miljoen meer. Het Bureau besliste om de personeelskost voor 2023 met 2 procent te verminderen, of ruim 760.000 euro.

In de begroting 2023 worden zowel de werkingskosten als de subsidies bevroren, wat volgens het Bureau goed is voor een besparing van bijna 490.000 euro. Uitzondering zijn de energiekosten. Die zijn door de huidige energiecrisis verdrievoudigd tot 750.000 euro, die voor een half miljoen gedekt wordt met middelen uit de reserves.