Voetbalwereld verliest Servische legende: kanker velt Sinisa Mihajlovic (53)

Sinisa Mihajlovic is overleden. De Serviër, die successen behaalde als speler en coach, stierf in een ziekenhuis in Roma aan leukemie. Hij werd 53.

Sinisa Mihajlovic De Serviër heeft een indrukwekkende carrière achter de rug, als speler en coach. Hij begon als voetballer in het toenmalige Joegoslavië, als zoon van een Kroatische moeder en een Servische vader. Hij startte bij Vojvodina maar maalte in 1990 de transfer naar Rode Ster Belgrado. Een topteam met spelers als Savicevic, Prosinecki, Stojanovic en Jugovic. Hij won met dat team de Champions League door Olympique Marseille te verslaan in de finale.Daarna ging hij in Italië voetballen, bij AS Roma. Het zou zijn tweede thuisland worden. Hij speelde ook voor Sampdoria, Lazio en Inter. Hij scoorde in totaal 69 goals en had 55 assists in 455 wedstrijden.

Hij pakte drie titels in Servië, (eentje met Vojvodina en twee met Rode Ster), twee titels in de Serie A (met Lazio in 2000 en Inter in 2006, 4 Italiaanse bekers (Lazio in 2000 en 2004 en Inter in 2005 en 2006), Naast de Champions League won hij in 1999 ook de Europacup voor Bekerwinnaars met Lazio en een jaar later de Europese Supercup.

Mihaljovic begon zijn carrière als coach als assistent van Roberto Mancini bij Inter. Als hoofdtrainer startte en eindigde hij bij Bologna. Tussendoor was hij aan de slag bij Catania, Fiorentina, Sampdoria, AC Milaan en Torino. Hij was ook kort coach van Sporting Lissabon in Portugal.

Hij was Servisch bondscoach in 2012 en 2013.

Mihaljovic maakte in 2019 bekend dat hij leukemie had. Hij was toen trainer van Bologna.

© EPA-EFE