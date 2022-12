OPROEP. ‘Meteoriet’ die Genk op stelten zette, blijft tot op vandaag een mysterie

De zoektocht naar een meteoriet houdt momenteel de Oost-Vlaamse regio Lovendegem-Zomergem in de ban. Twintig jaar geleden stond Waterschei (Genk) in rep en roer door een steenmeteoriet. Een echte? Dat valt te betwijfelen, al blijft het tot op vandaag een mysterie.

Even terug naar de nacht van 19 op 20 november 2002. In de Ceintuurlaan in Genk, vlak voor de woning van de familie Rerren, spat een steen op het wegdek uit elkaar. De impact op het wegdek is enorm. Is de steen van de vrachtwagen gevallen? “Onmogelijk, gezien de beschadiging in het asfalt”, argumenteert Maria Rerren, die de steen vindt en er een dag later mee op de voorpagina van Het Belang van Limburg staat te pronken. En dus moet het wel een meteoriet zijn, zo redeneert ze. Het zou pas de tweede gevonden meteoriet in Vlaanderen zijn, na een vondst in Sint-Denijs-Westrem in… 1855.

Het blijkt genoeg om Waterschei op z’n kop te zetten. Al snel kamperen cameraploegen op de oprit van de familie Rerren. Man bijt Hond strijkt urenlang neer voor een reportage en ook TV Limburg haalt Maria met haar steen voor de camera. Amateur-astronoom Frans Van Loo, actief bij het Genkse Europlanetarium (nu Cosmodrome) komt ter plaatse en merkt op dat de steen verbrand ruikt en een korst heeft, twee kenmerken van een meteoriet. Maar uiteindelijk moet het Natuurhistorisch museum in Brussel uitsluitsel brengen. Dat onderzoek neemt echter meerdere dagen in beslag. “Als het echt om een meteoriet gaat, heeft de familie Rerren goud in handen”, zegt Van Loo.

De Vliegende Vlaming

Al snel contacteert ook Radio 2 de vindster voor een reactie. In het programma ‘De Vliegende Vlaming’, gepresenteerd door David Van Ooteghem, komt ze live aan het woord. Maar wanneer een geograaf haar er nog tijdens de uitzending op wijst dat het wellicht geen meteoriet is, haakt ze boos in.

Het is meteen het laatste interview met de eerlijke vindster. Tot ze uitsluitsel heeft over de steen, wil ze er niet meer over praten, zo geeft ze aan. Maar ook daarna blijft het stil. Het resultaat van het onderzoek door het Natuurhistorisch museum? Er is nooit een letter over verschenen. Een online bericht meldt het overlijden van Maria Rerren in 2013 in Hasselt. Ook de geograaf uit het Radio 2-programma is niet meer.

Hallo, Frans Van Loo? De amateur-astronoom, intussen op pensioen, herinnert zich die bewogen herfstdagen nog goed. “Maar wat het Natuurhistorisch museum geoordeeld heeft, weet ik ook niet. Het zal wel geen meteoriet geweest zijn, dan had ik het wel geweten. Maar wat het wel was…. geen idee. Ik kon destijds enkel oordelen over het uiterlijk van de steen, maar ik was niet bevoegd om dat grondig te onderzoeken.”

