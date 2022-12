Patro kan zaterdagavond tegen St.-Eloois-Winkel al voor de 25ste competitiewedstrijd op rij (!) ongeslagen blijven in eigen huis. Die indrukwekkende reeks zou de Maaslanders meteen de herfsttitel opleveren. “Mooi, maar ons doel is om op het einde in de top drie te staan”, reageert doelman Jordi Belin, die we drie straffe cijfers voorleggen.