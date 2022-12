Frank Verstraeten organiseert nóg een groots ‘Zillion’-feest in het Sportpaleis: “Ik laat je dingen beleven die je nog nooit hebt meegemaakt”

Zillion-bezieler Frank Verstraeten plant alweer een groots feest in het Sportpaleis. Nadat Projexxx, het feest op 10 februari, meteen was uitverkocht, komt er nu Iluminati. Dat is volgens het Sportpaleis een gloednieuw partyconcept dat doorgaat op vrijdag 5 mei in het Sportpaleis.

Het Sportpaleis wordt daarbij omgebouwd tot een gigantische blackbox. “Met een capaciteit van 14.000 personen, de grootste in zijn soort”, klinkt het. “In die blackbox zal je als bezoeker op geen enkel moment het gevoel hebben in een concertzaal te staan. 360° lichtprojecties, een constant spel van licht en 3D-illusie, geuren en wind, warmte en koude en zelfs water en sneeuw, dat alles overgoten met de diepe bassen van de Zillion Techno Sound.”

“20 jaar geleden gebruikten we alle technologie die we toen voorhanden hadden om de bezoekers aan Zillion omver te blazen”, zegt Verstraeten. “Nu, zoveel jaren later, zijn de technologische mogelijkheden haast onbeperkt. Ik besef dat het moeilijk te omschrijven is wat je als bezoeker mag verwachten, maar de mensen moeten me vertrouwen en erin geloven dat ik hen dingen zal laten zien en beleven die ze nooit eerder hebben meegemaakt. Voor een tech geek als ik is dit een droom die uitkomt.”