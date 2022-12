Ondanks vrieskou en eerdere afgelastingen gaat Virton - SK Beveren voorlopig wel nog door: “Dit slaat nergens op”

Koning Winter speelt dit weekend spelbreker in de Challenger Pro League. De wedstrijden tussen Club NXT - Lierse Kempenzonen en SK Deinze - Beerschot werden eerder deze week al afgelast door de aanhoudende vrieskou. De wedstrijd tussen Virton en Beveren gaat voorlopig wel door. Geel-blauw kreeg donderdagmiddag het bericht van de voetbalbond dat het veld in Virton, waar geen veldverwarming aanwezig is, bespeelbaar bevonden werd. In Beveren begrijpen ze die beslissing niet.

“Dit slaat nergens op”, vertelt trainer Wim De Decker over het bevroren veld in Virton. “Ik weet niet wie, hoe of op basis van wat de voetbalbond die beslissing nam. Daar kan mijn gezond verstand niet bij. Ik wil die match heel graag spelen. We zitten in een goede flow en de dynamiek binnen onze spelersgroep is heel goed, maar als ik de foto’s en filmpjes van het veld in Virton zie, dan snap ik de uitspraak van de voetbalbond niet. Wie heeft beslist dat die match kan doorgaan? Er moet aan twee regels voldaan worden. Ten eerste mag het veld niet ijzig zijn. Ten tweede moet het veld effen liggen. Aan die twee zaken wordt niet voldaan.”

“In Roeselare en Deinze werden de wedstrijden al afgelast. Wij gaan naar de koudste plaats van het land. Ik kan mij niet voorstellen dat die velden in Roeselare en Deinze er slechter bijliggen. Virton heeft geen veldverwarming. Een ploeg moet er alles aan doen om het terrein speelklaar te houden. Vroeger werd er warme lucht onder een zeil geblazen.”

Opletten voor blessures

In Beveren bereiden ze zich intussen voor alsof de match gewoon zal doorgaan. De Wase club verwacht bovendien dat zo’n 250 supporters de verplaatsing naar Virton zullen maken. Ref Quentin Pirard moet zaterdagmiddag beslissen of de match kan doorgaan. “We gaan ervan uit dat de match gespeeld wordt”, vervolgt T1 De Decker. “Op een bevroren veld is de best voetballende ploeg altijd in het nadeel. Elke vorm van tactiek mag je vergeten. Welke ploeg gaat het beste om met de omstandigheden? Voor mooi voetbal moet je dit weekend niet in Virton zijn. Mijn gezond verstand zegt dat er niet gevoetbald kan worden. De gezondheid van mijn spelers? Daar heb ik misschien nog het meest schrik voor. Wat als iemand zich serieus blesseert op zo’n veld?”

Beveren laat niets aan het toeval over en vertrekt vrijdagmiddag al op afzondering richting Virton, waardoor ze al een dagje op voorhand aanwezig zullen zijn. “Dat was sowieso het plan”, verduidelijkt De Decker. “Zo’n lange busrit voor een match vind ik geen goed idee. Als we ’s avonds hadden gespeeld, hadden we ’s morgens nog kunnen vertrekken. Nu is dat anders. We gaan kijken hoe de groep daarmee omgaat. In een spelersgroep heb je sowieso altijd voor- en tegenstanders van een afzondering. Het is misschien iets wat we zullen meenemen naar de belangrijke wedstrijden in de play-offs.”