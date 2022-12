Tien mensen komen om het leven bij zware brand nabij Lyon: “Mensen sprongen van balkon”

In het Franse Vaulx-en-Velin, een gemeente nabij de stad Lyon, zijn vrijdagochtend tien mensen – onder wie vijf kinderen – om het leven gekomen bij een grote brand in een appartementsgebouw. Vier andere slachtoffers verkeren in kritieke toestand. Wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Mensen sprongen van de balkons om te ontkomen aan de vlammen, blijkt uit getuigenissen.

Het vuur brak vrijdagochtend in alle vroegte uit, om 3.12 uur. De brandweer kwam rond 3.25 uur aan bij het zeven verdiepingen tellende gebouw. Zowat 170 brandweerlieden en 65 brandweerwagens werden ingezet om het vuur te bestrijden.

De brand zou ontstaan zijn op de gelijksvloerse verdieping en zich daarna uitgebreid hebben tot op de derde verdieping. Maar wat de brand veroorzaakt heeft, is nog niet duidelijk. Gevraagd naar of de brand ontstond in de gemeenschappelijke delen of in een appartement, zei de brandweercommandant nog geen duidelijkheid te hebben.

Tien doden

De menselijke tol is groot. Tien mensen kwamen bij de brand om het leven. Onder hen vijf kinderen tussen drie en vijftien jaar oud. Vier slachtoffers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vijftien anderen, onder wie twee brandweerlieden, raakten lichtgewond.

“Het is vooral de rook die mensen gedood heeft”, klinkt het bij de brandweer. “Als die in de trappengang hangt en zich via daar verspreidt, maakt dat de evacuatie erg moeilijk. Zelfs wanneer de hulpdiensten er zijn.” Veel mensen zaten vast in hun appartement tijdens de brand.

Gewekt door kind

Bij verschillende Franse media getuigen bewoners van het gebouw over wat er zich afgelopen nacht heeft afgespeeld. Rida bijvoorbeeld, die gewekt werd door zijn zoon en geschreeuw hoorde van andere bewoners. “Mijn zoon was in shock. Hij moest naar school, maar ik heb thuis gehouden. Hij heeft alles meegemaakt en heeft de rook gezien. En dat voor een jongen van 10 jaar”, zegt hij bij BFM TV.

Het was schokkend om zien, vertelde een 19-jarige voorbijganger. “Ik hoorde mensen au secours roepen”, zegt hij bij France 3. “De brandweermannen hebben veel ruiten moeten inslaan om mensen te redden. Door de bomen konden ze niet overal even goed bij. Ze hebben hier echt goed werk geleverd.” Hij zag ook mensen sterven, zegt hij. “Een vrouw viel van het balkon. Ik zag ook iemand een kind uit een raam gooien, dat gelukkig opgevangen werd.”

Een andere bewoner werd wakker door het geschreeuw. “Kinderen waren aan het schreeuwen. We zagen de rook naar buiten komen toen we het raam openden en zijn snel naar beneden gegaan.” De bewoners toonden zich erg solidair en hielpen met ladders bewoners op de eerste verdieping naar beneden.

Andere getuigen vertellen hoe mensen van het balkon sprongen om te ontkomen aan de vlammen. Beneden probeerden medebewoners en toegesnelde buren hen op te vangen.

Onderzoek

Minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin kwam ter plaatse en kondigde al een onderzoek aan naar wat er gebeurd is. “We weten niet waardoor de brand is ontstaan. Er zijn verschillende scenario’s die we zullen onderzoeken. Maar we moeten exact weten wat hier gebeurd is.”

Volgens de minister zijn er meldingen van drugshandel in de wijk. “Maar het is te vroeg om conclusies te trekken.

