DERDE AFDELING. Jempi Custers weg bij Betekom, derby in Beringen

KVK Beringen-Pelt is de Limburgse derby van het weekend in 3B. Schoonbeek-Beverst trekt naar leider Houtvenne, Termien (tegen St..Lenaarts) kan dit kalenderjaar geen beroep meer doen op spits Odutayo. Coach Jan Van Houdt moet na nul op twaalf punten scoren met Witgoor Dessel in Wellen. De wegen van coach Jempi Custers (foto) en Betekom scheiden na dit seizoen. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde afdeling VV B van dit weekend. (krth/gesi/gsb/jmu)