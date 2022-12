FIFA-baas Gianni Infantino noemt dit “het beste WK aller tijden” en komt terug op One Love-armband: “Laten we genieten van voetbal zonder aan andere dingen te denken”

LEES OOK. FIFA plant World Series met duels tussen landen uit verschillende continenten

Het is weinig verrassend, maar FIFA-baas Gianni Infantino -die al ruim een jaar in Qatar woont- heeft dit WK het beste aller tijden genoemd.

“We hebben dit WK tot dusver 3,27 miljoen toeschouwers in de stadions verwelkomd”, begon Infantino de goed nieuwsshow op een persconferentie in Doha. “De wedstrijden tot nu toe zijn gemiddeld door 52.760 fans bezocht. Dat is een record. Belangrijk is ook dat er geen vervelende incidenten tijdens of rond wedstrijden hebben plaatsgevonden. Geen enkel team heeft al haar duels gewonnen. Dat zegt ook wel iets over de ontwikkeling van het voetbal. Er waren nog enkele unicums. Marokko heeft als eerste Afrikaanse landenploeg de halve finale bereikt. En Stéphanie Frappart heeft als eerste vrouw een duel op een WK geleid. Dat was Duitsland tegen Costa Rica. Ze heeft het heel goed gedaan.”

De Zwitsers-Italiaanse voorzitter kwam ook nog even terug op de heisa rond de One Love-armband aan het begin van het WK. Infantino stond nog steeds achter het verbod van de FIFA op de veelbesproken aanvoerdersband. “We hebben 211 landen die bij ons zijn aangesloten”, zei hij. “Landen met andere regimes en gevoelens. We moeten bijeen blijven en respectvol voor elkaar zijn. Veel mensen hebben verschillende meningen. Maar we willen ook het voetbal beschermen. Het gaat om 211 voetbalteams met hun fans. Niet om 211 landen met verschillende regimes, of geloofsovertuigingen. Natuurlijk geven wij als FIFA ook om mensenrechten. Maar laten we ook genieten van de wedstrijden van 90 of soms 120 minuten. Zonder andere emoties. Zonder even aan andere dingen te denken.”

België was samen met Nederland, Duitsland, Engeland, Wales, Zwitserland en Denemarken van plan tijdens het WK in Qatar de speciale band te dragen ter bevordering van inclusie. De FIFA liet op de eerste volledige wedstrijddag van het WK weten dat er gele kaarten zouden volgen, waarna de nationale bonden besloten om het plan te laten varen.

Nadenken over format van WK

Het is nog niet zeker dat het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, het eerste WK met 48 landen, zal openen met een groepsfase van zestien poules met daarin telkens drie landen. Dat was het oorspronkelijke opzet van Wereldvoetbalbond FIFA, maar voorzitter Gianni Infantino zei in zijn persconferentie in Doha dat “er opnieuw moet nagedacht worden over het format”.

Twaalf groepen van vier is weer een reële optie. “We moeten er nog eens goed naar kijken”, aldus Infantino. “We moeten ook leren van dit WK. Veel laatste wedstrijden in de poules waren tot de laatste minuut spannend. Wie gaat door en wie niet, we wisten het vaak pas na het laatste fluitsignaal. De verschillen tussen de deelnemers zijn kleiner geworden. Dat is mooi. Er waren minder grote uitslagen en veel verrassingen. Marokko stond als eerste Afrikaanse land in een halve finale. Voetbal is mondialer en spannender dan ooit. Ik denk dat we het format op z’n minst opnieuw moeten bespreken. Het zal opnieuw op de agenda komen.”

Een WK met twaalf groepen van vier landen zou zorgen voor een groot aantal extra wedstrijden. Met de top twee en de acht beste derdes die doorstoten, zou het WK uitkomen op 104 wedstrijden, 40 meer dan momenteel in Qatar. Met zestien poules van drie landen en de daaropvolgende vier knock-outrondes zouden er 80 WK-wedstrijden gespeeld worden.

Infantino kan nog aanblijven tot 2031

De 52-jarige Infantino werd ook gevraagd naar zijn voorzitterschap bij de FIFA. In maart volgend jaar zal hij op het FIFA-congres in Kigali zonder tegenstand herkozen worden. Infantino verraste met de mededeling dat hij momenteel pas aan zijn eerste termijn bezig is. Hij is nochtans al voorzitter van de Wereldvoetbalbond sinds 2016, toen hij overnam van Sepp Blatter. De periode tussen 2016 en 2019 zal volgens de FIFA-statuten echter niet meegeteld worden, omdat het geen volledige regeerperiode was. Een FIFA-voorzitter kan maximaal drie termijnen van vier jaar aanblijven. Infantino zou zo in 2027 nog een keer herkozen kunnen worden, tot 2031.