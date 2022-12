Bijsturing moet knip in groenestroomcertificaten mogelijk maken

De Vlaamse regering is het eens over de bijsturing aan de knip in de groenestroomcertificaten voor grote investeerders in zonnepanelen. De tekst gaat nu voor een tweede keer naar de Raad van State. Dat meldt minister van Energie Zuhal Demir.

In een eerste advies was de Raad van State kritisch voor de regeling die werd uitgewerkt. De Raad had onder meer moeite met de drempel die werd gelegd op 200.000 euro aan subsidies in drie jaar. Volgens de Raad was het ook moeilijk hard te maken dat er alleen installaties van voor 2013 worden geviseerd.

Demir verklaarde in het parlement dat ze zich ervan bewust is dat de knip zal worden aangevallen door de investeerders. “Diegenen die grote belangen hebben bij dit dossier, gaan strijden. Wat moet ik dan doen? Ik moet ervoor zorgen dat we de vragen die de Raad van State nog had, dichttimmeren”, zei ze.

Er is nu een bijkomende motivering opgenomen voor de drempel van 200.000 euro. Steun onder die drempel is eenvoudigweg geen staatssteun volgens de Europese regelgeving, argumenteert de regering. Dat is de zogenaamde ‘De minimis-drempel’. Het Europees Hof van Justitie heeft in een Italiaans dossier al de toepassing bevestigd van de ‘De-minimisverordening’ als criterium om staatssteunmaatregelen van niet-staatssteunmaatregelen te onderscheiden, stelt de regering in haar motivering.

Ook voor het buiten schot houden van installaties van na 2013, werd een bijkomende argumentatie geschreven. Er werd verduidelijkt dat bij de recente installaties de overcompensatie al voorkomen is via de aanpassing van de bandingsfactoren.

Het tweede advies van de Raad van State wordt in de eerste maanden van volgend jaar verwacht.