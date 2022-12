BV Hotspot. Intieme borstvoedingsmomenten bij Astrid Coppens en Sam Gooris en Kelly Pfaff halen herinneringen op

Hoewel het leven van een BV er doorgaans anders uitziet dan dat van ons, stervelingen, vervagen de verschillen enigszins rond Kerstmis. Ook zij stressen over kerstcadeaus, stellen een kerstmenu samen en hebben nood aan een beetje meer zon. Kijk mee.

Dat het een drukke periode is, hoef je Jitske Van de Veire niet te vertellen. Ze is druk bezig met werken in haar kapperszaak Jitske Knipt en daar horen enkele slapeloze nachten bij.

Ten huize Astrid Coppens gaat het er allemaal wat rustiger aan toe. Dochtertje Joey-Lee is intussen 7 weken oud en om dat te vieren, plaatste Astrid een intiem borstvoedingsfilmpje op Instagram.

De tijd vliegt. Sam Gooris en vrouwlief Kelly Pfaff waren deze week 23 jaar getrouwd. Reden genoeg om een archieffoto uit de kast te halen.

Het einde van 2022 is in zicht en dat wilde Zita Wouters in de bloemetjes zetten met een kleine recap.

Toegegeven, we zijn een beetje jaloers op Tom Waes, die dezer dagen in zonniger oorden vertoeft en dus duidelijk meer vitamine D binnenkrijgt dan wij.

Lize Feryn postte een mooi eerbetoon aan haar mama, die 15 december ook dit jaar omtoverde tot een prachtige dag.

Frederik Binst, de verloofde van Natalia, was deze week jarig. Dat kon de zangeres natuurlijk niet onopgemerkt aan zich voorbij laten gaan.

Camille Van Puymbroeck