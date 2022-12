Duikt Halveweg de top vijf binnen in 4A? Kan Moelingen in 4B naderen tot op één punt van leider Borgloon? Wie kroont zich in de twee onderlinge duels in de top vijf van 4C tot winnaar(s) en kan Opoeteren zich in 4D herpakken in de topper bij Zutendaal? Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)