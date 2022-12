Een gesigneerd truitje van Courtois of een partijtje golf met Wesley Sonck? Pro League doet weer kerstveiling voor Younited

De Pro League en haar 26 clubs geven vrijdag het startschot van de jaarlijkse kerstactie. De opbrengst van de voetbalveiling gaat net als de voorbije jaren naar sociale partner Younited Belgium, die kwetsbare personen in voetbalteams ondersteunt en perspectief biedt. In het aanbod zitten gesigneerde en gedragen truitjes van spelers in de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Lotto Super League, maar ook andere specials.

Vanaf vrijdag 12u en dit tot donderdag 29 december 21u kunnen fans een bod plaatsen op de items en ervaringen, zoals een gesigneerd WK-shirt van de Rode Duivels, een gesigneerd Real Madrid-truitje van Thibaut Courtois, een partijtje golf met ex-Rode Duivel Wesley Sonck of een dag in het spoor van Sporza-commentator Peter Vandenbempt.

Komend weekend in de Challenger Pro League (speeldag 18) dragen alle spelers het logo van Younited Belgium op hun borst. Na het laatste fluitsignaal tekenen ze hun eigen matchworn shirt. Al deze gesigneerde truitjes worden nadien opgehaald en online geveild. Een week later gebeurt exact hetzelfde op de 18e speeldag in de Jupiler Pro League, die voor deze bijzondere gelegenheid opnieuw wordt omgedoopt tot de Younited Pro League. De gesigneerde truitjes worden nadien online te koop aangeboden via het veilingplatform MatchWornShirt.

Vorig jaar bracht de 13e editie een recordbedrag van 152.000 euro op.