Na 25 jaar gaat Pokémon verder zonder Ash en Pikachu

Geen Pikachu zonder Ash Ketchum en geen Ash Ketchum zonder Pikachu in de populaire Pokémon-animatiereeks. Maar na liefst vijfentwintig jaar komt er een einde aan dat tijdperk. Er komt een nieuwe tv-serie, met nieuwe trainers en nieuwe verhaallijnen.

Liko en Roy, dat zijn de twee nieuwe figuren die in de spotlights zullen staan. Ook zullen er Pokémons in te zien zijn, die onlangs werden geïntroduceerd in de nieuwe videogame Pokémon Scarlet en Violet. Toch vertrekt Ash niet zonder een eerbetoon. Er komen een aantal speciale afleveringen die stilstaan bij het avontuur van de legendarische trainer die 25 seizoenen lang de jeugd van heel wat kinderen heeft gekleurd. Ook bekende figuren als zijn vrieden Misty en Brooke zullen voorbijkomen.

Het eerse seizoen kwam er in 1997 op basis van de gelijknamige populaire videogame in Japan. Ash Ketchum wilde de grootste Pokémon-trainer ooit worden. En - spoiler alert - in het laatste seizoen werd hij uiteindelijk wereldkampioen, waarmee hij die wens vervulde.