Club Brugge verwelkomt WK-gangers met ruime zege (3-0) in oefenpot tegen Zulte Waregem

Club Brugge stuurde zowat een typeploeg in de wei tijdens de eerste helt: WK-gangers Mignolet, Buchanan, Vanaken en Skov Olsen verschenen alvast aan de aftrap. De extra oefenmatch kwam er vooral om de jongens die in Qatar vertoefden, klaar te stomen voor het tweede luik van de competitie. Na amper negen minuten werd Meijer in het straatje gestuurd en stond het al 1-0 voor Club. Essevee moest de bal laten aan blauw-zwart en kon pas halfweg de eerste helft dreigen. Rommens bereikte Sangaré, maar die kopte nipt over. Op het halfuur moest Mignolet ook nog een diepe bal op Gano onschadelijk maken. Tijdens een matige eerste helft liet Skov Olsen zich ook nog eens zien. Aan de zestien dribbelde hij zich vanuit een onmogelijke positie tussen twee bezoekers. De Deen werd neergehaald, maar de vrije trap die daarop volgde verdween in de handen van Bostyn. 1-0 was meteen de ruststand.

Hoefkens bracht - op Mignolet na - een volledig nieuw elftal in de wei na de rust. Ook Lang keerde intussen terug op het trainingsveld na een weekje vakantie, maar kwam nog niet in actie. Net na het uur brak de wedstrijd helemaal los. Larin kon met een mooi bruggetje langs Bostyn de 2-0 in doel leggen, en in minuut 72 kreeg Zulte Waregem een strafschop na een fout op Ndour. Een aansluitingstreffer volgde weliswaar niet: Mignolet koos de goede hoek en pakte de penalty van Sangaré. Club diepte zijn voorsprong nog verder uit via Jutgla, die in minuut 70 Larin was komen aflossen. Een afgemeten voorzet van Mata werd door de Spanjaard netjes in doel gekopt.

Club Brugge: Mignolet, Boyata (46’ Hautekiet), Mechele (46’ Odoi), Meijer (46’ Sobol), Nielsen (46’ Mata), Onyedika (46’ Audoor), Buchanan (46’ Balanta), Vanaken (46’ Sandra), Skov Olsen (46’ Homma), Nusa (46’ Sowah), Yaremchuk (46’ Larin (70’ Jutgla))

Zulte Waregem: Bostyn, Derijck, Sissako (80’ Diop), Fadera (55’ Drambaiev), Sangaré (75’ Demuynck), Ndour (80’ Hallaert), Tambedou, Rommens (75’ Lopez), Miroshi, (80’ Palumets), Thiam (55’ Vigen) en Gano (75’ Offor)

Doelpunten: 9’ Meijer 1-0, 64’ Larin 2-0, 77’ Jutgla 3-0