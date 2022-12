Opvallende transfer voor Luik: nieuwe voorzitter haalt eigen zoon Anthony Cambo binnen

Cambo junior was laatst aan de slag bij de Spaanse derdeklasser Cornella (Silver League). Daarvoor speelde hij in Puerto Rico (Grises de Humacao). Die club was ook een tijdje in handen was van zijn vader.

Er trainen nog twee Amerikanen momenteel mee bij Luik. Of de twee nieuwe Amerikaanse spelers, de Amerikaanse coach Brad Greenberg en zijn Israëlische assistent Daniel Gutt morgen al mogen spelen en coachen in de thuiswedstrijd tegen Spirou Charleroi is nog niet duidelijk. De admininstratie is waarschijnlijk niet tijdig afgerond. Indien niet, zou assistent Olivier Frédéric coachen. Coach Lionel Bosco werd immers begin deze week ontslagen.