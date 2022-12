Castors Braine versus Turkse en Namur Capitale tegen Roemeense ploeg in 1/16e finales EuroCup Women

De loting van de EuroCup Women bracht voor Castors Braine in de 1/16e finales een clash met het Turkse OGM Ormansport. Namur Capitale treft het Roemeense ACS Sepsi. Opvallend: tien Belgian Cats plaatsten zich met hun Europese clubs, maar ontwijken elkaar in de 1/16e finales.

De laatste groepswedstrijd (poule I) bracht op de zesde speeldag voor Namur Capitale, ondanks een double-double van de Amerikaanse Mikayla Vaughn (18 punten, 11 rebounds) en tien punten van Marjorie Carpéaux, een 56-63 nederlaag tegen het Zwitserse Fribourg. Dat maakt dat de Waalse club als derde eindigde in poule I. Als één van de acht beste derdes is het toch gekwalificeerd voor de Play Offs van de EuroCup Women.

In de 1/16e finales ontmoet Namur Capitale het Roemeense ACS Sepsi. Castors Braine neemt het op tegen het Turkse OGM Ormansport. Beide Belgische clubs werken de heenwedstrijd op 5 januari in eigen midden af. De return is op 12 januari.

Belgian Cat Julie Allemand treft met het Franse ASVEL Lyon het Poolse Gdynia, Julie Vanloo en Kyara Linskens ontmoeten met BLMA Montpellier (Frankrijk) het Servische Crvena Zvezda (Rode Ster Belgrado, Servië). Serena-Lynn Geldof neemt het met het Spaanse Zaragoza op tegen Nesibe Aydin (Turkije), terwijl Billie en Becky Massey met Estudiantes Madrid (Spanje) het Franse Angers bekampen. Antonia Delaere zal met haar Venetië een Italaans onderonsje afwerken tegen Dinamo Di Sardegna. Tot slot komt Elise Ramette met het Spaanse Cadi La Seu uit tegen Benfica Lissabon (Portugal) en Maxuella Lisowa speelt met Ramla tegen het eveneens van Israël afkomstige Maccabi Ashdod.