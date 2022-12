“Ik had acht halve liters op”: twintiger krijgt 12 maanden met uitstel voor slaan van agenten

Op 30 april 2022 kreeg de politie een oproep binnen over de twintiger die doelloos rondhing in de KSA-lokalen in Oudsbergen. De man bracht ook zinloze vernielingen toe, zo beschadigde hij een zetel, spoot hij een brandblusser leeg en gooide hij een frigo om. De agenten die ter plaatse kwamen probeerden hem te boeien, maar toen liep het uit de hand. “Hij was zeer weerspannig en de agenten moesten zelfs een extra patrouille oproepen en een burger om hulp vragen om de man in bedwang te kunnen houden”, aldus de Tongerse procureur tijdens de behandeling van de zaak. “Een agent kreeg bovendien drie vuistslagen terwijl de beklaagde dreigde om de politieman neer te steken.”

Cannabis dealen

Enkele maanden later, op 8 juli, kwam de man weer in het vizier van de politie toen hij cannabis dealde in een park in Bree. Tijdens de fouille, liep het weer uit de hand. “Hij stampte, spuwde en schold de agenten uit voor vuile homo’s”, zo sprak de aanklager.

De twintiger zelf verklaarde voor de rechter dat hij zich niet veel van de feiten kan herinneren. “Ik had acht halve liters op”, zo sprak hij over de eerste feiten. “Tijdens de controle in het park had ik ook gedronken. Ook daar herinner ik me niets van.”

Zijn advocaat vroeg de opschorting en verwees naar de moeilijke jeugd van de twintiger: “Mijn cliënt komt uit een gezin van zes kinderen. Zijn moeder is alcoholverslaafde en heeft haar gezin vroeg in de steek gelaten. Die jongen heeft psychische problemen gehad en verbleef tijdens zijn jeugd in een instelling. Hij heeft zich altijd het buitenbeentje gevoeld.”

Ernstige feiten

De rechter ging hier niet op in omdat de feiten te ernstig zijn. Hij veroordeelde de twintiger tot een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 800 euro, beiden volledig met uitstel onder voorwaarden. Zo moet de man een behandeling volgen voor zijn drugs- en alcoholprobleem. De betrokken agenten krijgen schadevergoedingen tussen 250 en 850 euro.